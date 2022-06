Incidente durante le riprese della serie Netflix The Chosen One, morti gli attori Cruz e Aguilar Uno spaventoso incidente stradale ha spezzato la vita di Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar. Gli attori stavano girando la serie Netflix The Chosen One.

A cura di Stefania Rocco

Netflix ha sospeso la produzione di The chosen one dopo lo spaventoso incidente stradale nel quale hanno perso la vita Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (conosciuto come Paco Mufote), due degli attori della serie. La tragedia si è verificata a Mulegè, in Messico, località che sta ospitando le riprese. I due attori si trovavano a bordo di un furgone che si è ribaltato a pochi metri dal luogo in cui è stato allestito il set. Altri sei membri della troupe coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti.

Le proteste contro la produzione di The chosen one

Gli amici degli attori, secondo quanto riferisce The Daily Best, hanno puntato il dito contro la produzione della serie Netflix tratta dal fumetto American Jesus di Mark Millar. Sostengono che i membri del cast si fossero già lamentati in più occasioni rispetto a trasporto e logistica scadenti. Le riprese della serie erano cominciate ad aprile. Liliana Conlisk Gallegos, amica di Mufote che a lungo ha lavorato nell’industria cinematografica, ha chiesto che sia aperta un’indagine volta a fare luce sulle condizioni di lavoro di attori e membri della produzione: “Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti”. Un portavoce ha specificato che l’incidente non si è verificato sul set, che i pensieri di Netflix sono rivolti alle famiglie delle vittime e che Redrum, la società che ha prodotto la serie, ha temporaneamente sospeso le riprese. Non ci saranno ulteriori commenti fintanto che le indagini saranno in corso.

L’incidente

Secondo l’Associated Press, il furgone a bordo del quale viaggiavano Cruz e Aguilar si è ribaltato intorno alle 12 di giovedì 16 giugno. L’autista del camion avrebbe perso il controllo del veicolo dopo avere abbandonato l’autostrada per addentrarsi in un’area deserta e raggiungere il luogo delle riprese.