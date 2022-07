L’addio di Jennifer Aniston al collega morto in un incidente: “Brillava sul set di The Morning Show” Jennifer Aniston annuncia la scomparsa di Gunnar Mortensen, assistente alle riprese di The Morning Show. Una morte improvvisa avvenuta a causa di un incidente in moto.

A cura di Daniela Seclì

Jennifer Aniston piange la morte di Gunnar Mortensen. I due si erano conosciuti sul set della serie The Morning Show, dove l'attrice ed ex star di Friends interpreta il personaggio di Alex Levy. Mortensen era un assistente che lavorava ogni giorno sul set e si occupava delle riprese e della fotografia.

L'addio di Jennifer Aniston al collega

I tanti mesi trascorsi sul set, spesso rendono il gruppo di lavoro come una sorta di famiglia allargata. Non sorprende, dunque, il dolore con cui Jennifer Aniston ha annunciato la morte improvvisa di Gunnar Mortensen. In un post pubblicato nelle Instagram Stories, l'attrice ha fatto sapere: "La scorsa settimana abbiamo perso tragicamente e all'improvviso Gunnar Mortensen, una delle luci più brillanti del set di The Morning Show". L'uomo lavorava come assistente sul set, occupandosi principalmente delle riprese. Nel suo lavoro si era dimostrato sempre impeccabile:

"Era così abile e dedito al suo lavoro. In memoria di Gunnar, è stata creata una raccolta fondi per aiutare sua moglie Keely e suo figlio di 2 anni, Lars, in questo momento difficile. Ci mancherai Gunnar".

Chi era Gunnar Mortensen e come è morto

Come si legge nella pagina dedicata alla raccolta fondi a favore della famiglia dell'assistente, Gunnar Mortensen è morto lunedì 4 luglio. L'uomo era ogni giorno sul set, dove collaborava fianco a fianco con gli operatori che si occupavano delle riprese e della fotografia. Era riuscito subito a guadagnarsi l'affetto dei suoi colleghi. Il decesso è avvenuto a causa delle gravissime ferite riportate dopo un incidente in moto. L'uomo lascia la moglie Keely e il figlio Lars, nato due anni fa. La raccolta fondi, diffusa dall'attrice Jennifer Aniston, ha lo scopo di offrire un aiuto economico alla famiglia, in questo momento difficile.