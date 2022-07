Ex concorrente di Nudi e Crudi trovata morta in circostanze misteriose, l’addio dell’amico e collega Melanie Rauscher, ex concorrente di Nudi e Crudi, è stata trovata morta in circostanze misteriose, il suo ex compagno di squadra Jeremy McCaa la saluta sui social con un post: “Custodirò per sempre i nostri momenti insieme”.

A cura di Gaia Martino

Un'ex concorrente di Nudi e Crudi, Melanie Rauscher, che ha partecipato al programma andato in onda in Italia nel 2017, è stata trovata morta in Arizona. A far sapere la drammatica notizia è il sito TMZ che spiega i dettagli, raccontati da Corey Kasun, un rappresentante del dipartimento di polizia di Prescott.

Le cause della morte di Melanie Rauscher

Il reality statunitense va in onda su Discovery Channel, trasmesso in Italia da DMax e Nove, ha visto la partecipato nella terza stagione di Melanie Rauscher, trovata morta in circostanze misteriose in Arizona. TMZ fa sapere che il suo corpo sarebbe stato trovato vicino ad alcune bombolette di aria compressa: secondo il rappresentante del Dipartimento di Polizia di Prescott, Corey Kasun, era la dog sitter di un cane i cui padroni erano in vacanza. Quando i proprietari dell'abitazione a Prescott sono tornati lo scorso 17 luglio, avrebbero trovato il corpo dell'ex concorrente del reality morta, sul letto della stanza degli ospiti. Kasun ha aggiunto inoltre che non ci sarebbero segni sul corpo della donna, non avrebbero neanche trovato biglietti d'addio o droga nella residenza, non è chiaro se abbia consumato il contenuto di quelle bombolette. Il cane stava bene. Il medico legale della contea di Yavaipai determinerà la causa della morte, conclude TMZ.

L'addio di Jeremy McCaa, compagno d'avventura in Nudi e Crudi

Il compagno d'avventura nel reality Nudi e Crudi Jeremy McCaa è estremamente triste per la scomparsa della sua amica e collega. Con un post su Instagram ha deciso di omaggiarla, condividendo alcuni scatti insieme a lei. Poi le parole: