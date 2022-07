“È il mio Ken”, la reazione di Eva Mendes alla prima foto del marito Ryan Gosling sul set di Barbie Ryan Gosling a The One Show rivela come ha reagito sua moglie Eva Mendes alla prima foto dal set di Barbie, film in uscita la prossima estate nel quale interpreta il ruolo di Ken: “Sostiene la mia “Kenergy”, ha creato anche un hastag”.

A cura di Gaia Martino

Ryan Gosling è il volto di Ken nel film Barbie che arriverà nei cinema la prossima estate, il 21 luglio 2023. Circa un mese fa sono state diffuse le prime immagini dal set con Margot Robbie che vestirà i panni della protagonista ufficiale, la bambola bionda più famosa al mondo. Intervistato nel programma The One Show, all'attore hanno chiesto qual sia stata la reazione di sua moglie Eva Mendes nel vederlo nei panni dell'iconico personaggio con i capelli color biondo platino.

La reazione di Eva Mendes nel vedere il nuovo Ken interpretato dal marito

Eva Mendes è al fianco di Ryan Gosling dal 2011 e da sempre lo supporta in ogni nuova avventura lavorativa, motivo per il quale fu omaggiata dal marito quando vinse il Golden Globe, la descrisse come "la sua anima gemella". In un'intervista al The One Show, all'attore è stato chiesto cosa pensasse la moglie del suo nuovo ruolo. Lui ha confessato:

Mi ha supportato molto. Sostiene la mia "Kenergy". Ha creato un hashtag, That's My Ken, che ha significato molto per me.

La star di Hollywood si riferisce al post pubblicato da Eva Mendes quando fu resa pubblica la prima immagine ufficiale del nuovo Ken. "Così divertente, così buono. Non vedo l'ora che tutti lo vedano" ha scritto l'attrice aggiungendo al testo proprio l'hastag "That's my ken".

L'amore tra Ryan Gosling e Eva Mendes

Stanno insieme dal 2011: Ryan Gosling e Eva Mendes si sono conosciuti sul set di Come un tuono e si sono innamorati. Sono una delle coppie più amate e discrete del mondo di Hollywood perché sin da subito hanno mantenuto privata la loro storia d'amore. Sono genitori di Esmeralda Amada nata nel 2014 e Amada Lee, nata nel 2016, che non hanno mai mostrato sui loro profili social. Anche il loro matrimonio è stato estremamente riservato: ad inizio 2016 hanno celebrato le loro nozze tra pochi intimi in una location top secret.