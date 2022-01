Il ritorno di Doc – Nelle tue mani è stato accolto da 7 milioni di spettatori Un successo epocale per la fiction Lux Vide-Rai con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Un grande successo, qualcosa di epico: la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani fa il botto ed esordisce con 7 milioni di telespettatori su Rai. La fiction LuxVide con Luca Argentero e Matilde Gioli riesce a emozionare ancora con colpi di scena a ripetizione e, soprattutto, con il primo personaggio morto per Covid. Come è noto, la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha scelto di occuparsi di pandemia e coronavirus. La scelta, almeno per questo esordio, sembra abbia pagato. La serie tv, come ha dichiarato Luca Argentero, potrebbe avere una terza stagione perché è così che è stato sempre immaginato: "L'ho sempre immaginata fino alla terza stagione".

Gli ascolti tv della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è stata vista da 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. La fiction è riuscita a battere la concorrenza della partita di calcio, valida per l'accesso al prossimo turno di Coppa Italia, tra Milan e Genoa (finita 3-1 per i rossoneri), in onda su Canale 5: a vedere il match di calcio, 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Harry Potter e la Camera dei segreti, secondo film della saga tratta dai romanzi di JK Rowling con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, è stato visto da 1.311.000 spettatori per il 6.7% di share. Il Tabaccaio di Vienna, in onda su Rai3, è stato visto da 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4, il talk show Dritto e Rovescio ha realizzato 1.030.000 spettatori con il 5.6% di share. PiazzaPulita, con Corrado Formigli, ha fatto registrare 845.000 spettatori su La7 (4.6%). Tutte contro Lui, in onda sul Nove, è stato visto da 402.000 spettatori per l'1.7% di share. Sarah – La Ragazza di Avetrana fa 274.000 spettatori per l'1.2% di share.