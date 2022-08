Il ritorno di Ally McBeal 20 anni dopo: “Si lavora a un reboot con una nuova protagonista” Stando alle indiscrezioni che arrivano dall’America, ABC pensa a un reboot della serie 20 anni dopo. La protagonista sarebbe una giovane avvocatessa nera, che inizia a lavorare nello stesso studio legale di Ally. All’operazione parteciperebbe la stessa Calista Flockhart.

A cura di Andrea Parrella

È stata una delle serie Tv più amate tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila ed ora Ally McBeal sarebbe pronta a tornare in una versione rinnovata, con un'operazione reboot a 20 anni di distanza. L'indiscrezione è stata lanciata nelle scorse ore da Deadline riaccendendo gli entusiasmi, e al contempo lo scetticismo, dei fan di un titolo rimasto nei cuori di molti, nonché premiato e apprezzato dalla critica.

Nella serie anche Calista Flockhart

La serie ideata da David E. Kelley sarebbe oggetto di un nuovo corso ideato e prodotto a livello esecutivo dalla storica sceneggiatrice di Grey's Anatomy Karin Gist, la quale starebbe lavorando a un sequel di Ally McBeal con una nuova protagonista, un'avvocatessa nera che inizia il suo percorso professionale nello stesso studio legale dove aveva mosso i suoi primi passi la protagonista della serie interpretata da Calista Flockhart. L'attrice, stando sempre alle voci che arrivano dall'America, parteciperebbe all'operazione sia con l'apparizione del suo personaggio in alcuni episodi, sia come produttrice esecutiva. Lo sviluppo dell'operazione sarebbe nelle mani della rete americana ABC.

La protagonista sarebbe la figlia di René

Per quanto non vi siano dettagli in merito ai possibili interpreti della serie, né tantomeno alla protagonista, un altro trait d'union del reboot di Ally McBeal con la serie originale potrebbe essere il fatto che l'avvocatessa protagonista potrebbe essere la figlia della coinquilina di Ally, il personaggio di Renée Raddick interpretata nella serie originale dall'attrice Lisa Nicole Carson. Attualmente non ci sono conferme o smentite da parte di ABC e pare che si attenderà fino all'ultima stesura della sceneggiatura per dare notizia del progetto. Tuttavia pare che a benedire questa operazione revival sarebbe stato lo stesso creatore David E. Kelley.