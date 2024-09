Il prequel di Gomorra dedicato a Pietro Savastano sarà composto da tre stagioni

video suggerito

Il prequel di Gomorra, dedicato al personaggio di Pietro Savastano (Fortunato Cerlino nella foto), si comporrà di un arco narrativo lungo tre stagioni. A rivelarlo è Deadline, il magazine statunitense specializzato in cinema e serie tv. Sul portale apprendiamo che la serie è attualmente in fase di progettazione e che la seconda e la terza stagione, seppure non ancora approvate ufficialmente da Sky, sono necessarie per lo sviluppo di chi è attualmente al lavoro sul progetto, ovvero Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli con la supervisione di Roberto Saviano.

La serie racconterà le origini del boss Pietro Savastano

Come era già noto, la serie prequel sarà ambientata nella Napoli degli anni '70 e racconterà la storia delle origini di Pietro Savastano e della sua ascesa al potere affiancato da sua moglie Imma Savastano. Secondo Deadline, numerosi personaggi apparsi nella prima stagione torneranno nella versione più giovane di sé stessi con un cast completamente nuovo e ridefinito. Secondo quanto anticipato da Deadline, la terza stagione potrebbe portare la storia fino agli eventi che danno il via alla serie originale.

Roberto Saviano e Marco D'Amore

Il cast della serie

La serie prequel di Gomorra non ha ancora un titolo ed è attualmente in fase di preproduzione. Secondo le previsioni, le riprese dovrebbero cominciare all'inizio del 2025. Sono coinvolti i principali artefici del successo della serie originale, tra tutti la produzione che resta Sky/Cattleya, ma anche parte delle figure chiave torneranno. Come anticipato: Roberto Saviano, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli saranno allo sviluppo creativo e alla sceneggiatura, ma tornerà anche una vecchia conoscenza della serie originale. Parliamo di Marco D'Amore, che nella serie ha interpretato l'indimenticabile Ciro Di Marzio e ha diretto lo stand alone dedicato al personaggio dell'Immortale: l'attore e regista dirigerà numerosi episodi di questa nuova serie.

Quando andrà in onda

Considerati i tempi, è possibile che la serie non veda luce almeno fino alla prossima stagione televisiva, la 2025/2026. Nella migliore delle ipotesi, riusciremo a vedere qualcosa entro dicembre 2025. Nella peggiore, invece, a partire dal 2026.