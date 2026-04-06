Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, le anticipazioni della prossima puntata di martedì 7 aprile

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap daily di Rai1, salta nella giornata di oggi lunedì 6 aprile. I protagonisti della fiction in onda, solitamente, dal lunedì al venerdì pomeriggio, nella fascia oraria tra il talk di Caterina Balivo, La Volta Buona e il programma di infotainment, La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, torneranno da martedì 7 aprile, seguendo il calendario delle festività pasquali.

Il paradiso delle signore si ferma per Pasquetta

Lunedì 6 aprile, infatti, è Pasquetta, ragion per cui la soap non andrà in onda, saltando un appuntamento settimanale. Gli appassionati della fiction, quindi, dovranno aspettare martedì per poter ritrovare le Veneri e gli altri personaggi che gravitano attorno al grande magazzino che ha aperto a Milano negli Anni Sessanta e che, ogni stagione che passa, si avvicina sempre più alla modernità, raccontando non solo le vicissitudini dei vari protagonisti, ma anche le evoluzioni dell'epoca in cui sono ambientate.

Le anticipazioni di martedì 7 aprile

Stando alle anticipazioni della puntata di martedì 7 aprile, non mancheranno novità. Delia ha scoperto che Botteri ha cucito in un abito fatto apposta per lei la proposta di matrimonio e non vede l'ora di potergli dire, finalmente, sì. Le amiche, intanto, cercano di placare la sua smania, convincendola ad aspettare che sia lo stilista a fare il primo passo e farle la fatidica domanda. Intanto Johnny va da Irene e trova il coraggio di dirle che il bacio che c'è stato tra loro ha avuto un grande significato per lui. Nel frattempo, Agata ha una telefonata che la mette in agitazione, mentre Odile dire a Ettore di non poter scegliere la data delle nozze finché non arriverà sua madre, ma lui non ha intenzione si aspettare e prova ad accelerare i tempi. Matteo, non volendo, ascolta una conversazione che lo mette in allarme, avvenuta tra Ettore e sua sorella, corre quindi ad avvisare Umberto.