Stop per Il Paradiso delle Signore, Rai 1 cambia il palinsesto del 23 marzo per il referendum giustizia

Lunedì 23 marzo Rai 1 modifica il palinsesto pomeridiano per dare spazio all'informazione istituzionale. Alle 14:50 andrà in onda uno speciale del Tg1 interamente dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia: alla conduzione Paola Cervelli e Francesco Maesano. Il Paradiso delle Signore non andrà in onda.

Perché Il paradiso delle signore non va in onda

La data non è casuale. Il 23 marzo è infatti il secondo giorno di voto per il referendum sulla riforma della magistratura — la cosiddetta Riforma Nordio — e i seggi chiudono alle 15:00. Lo speciale accompagna dunque la fase finale delle operazioni di voto, con aggiornamenti in tempo reale e la copertura dello spoglio. Inevitabile, quindi, lo slittamento di un giorno e lo stop alla soap italiana tanto amata dagli spettatori di Rai1.

Cosa si vota

Il quesito riguarda una modifica costituzionale approvata dal Parlamento nell'ottobre 2025: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del CSM in due organi distinti per la funzione giudicante e requirente, istituzione di un'Alta Corte Disciplinare. Non è richiesto il quorum: qualunque sia l'affluenza, il risultato è valido. Sì per confermare la riforma, No per mantenerla in archivio.

Leggi anche Le Iene contro Stefano De Martino, la strategia Mediaset che sfida Stasera Tutto è Possibile

Il dibattito ha diviso il paese nei mesi precedenti, con magistratura e parte della società civile schierata contro e la maggioranza di governo a favore. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, l'esito rimane incerto.

La soap opera può aspettare

Per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore l'appuntamento del lunedì pomeriggio salta. Accade in occasione di ogni consultazione rilevante: il servizio pubblico riorganizza la fascia oraria più seguita del pomeriggio a favore dell'informazione istituzionale. La serie riprenderà regolarmente nei giorni successivi, già a partire da martedì 24 marzo.