Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 settembre: Odile a disagio con Adelaide, le spezza il cuore

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. Le nuove puntate della fiction in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai1. Nella puntata trasmessa lunedì 16 settembre, gli spettatori hanno assistito alla crisi di Elvira, che non se la sente di confessare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre non è favorevole al loro fidanzamento. Nei prossimi episodi, Odile spezzerà il cuore alla madre Adelaide.

Il paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di martedì 17 settembre

Elvira è affranta perché il padre ostacola il fidanzamento con Salvatore. Prova a sfogarsi con Concetta, spiegandole il motivo di quel muro messo dall'uomo. Adelaide è concentrata sul costruire un rapporto con Odile. Madre e figlia devono ripartire da zero. Marta intende donare i suoi vecchi giocattoli alla casa famiglia in occasione della festa di compleanno del figlio di Mirella. Roberto ritiene sia arrivato il momento di creare nuove divise per le Veneri e intende coinvolgerle nella creazione.

Odile sceglie Rosa, la reazione di Tancredi: la trama dell'episodio di mercoledì 18 settembre

L'iniziativa di Roberto entusiasma le Veneri che non vedono l'ora di partecipare al concorso "nuova divisa". Odile decide di rilasciare l'intervista a Rosa. Tancredi, allora, cerca di screditare Rosa per ottenere un ripensamento da parte di Odile. Armando si impegna per tentare di rimettere a nuovo i giocattoli di Marta. Ma ha solo ventiquattro ore per portare a termine questo compito. Non sa se ci riuscirà.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 19 settembre

Odile resta ferma sulla sua decisione e rilascia l'intervista a Rosa. Tutto va per il meglio. A Villa Guarnieri c'è grande soddisfazione e Rosa riceve i complimenti delle Veneri. La Galleria Milano Moda ha una nuova stilista: Giulia Furlan. La donna è determinata a ottenere i risultati che ha in mente e così fa una proposta di lavoro completamente inaspettata a Umberto. Salvo, intanto, scopre ciò che Elvira gli ha tenuto nascosto e reagisce male.

La trama della puntata di venerdì 20 settembre

Adelaide intende recarsi al circolo con Odile per presentarla come sua figlia e le chiede se sia d'accordo. Odile le spezza il cuore confessandole di sentirsi a disagio nel considerarla sua madre. Marcello vorrebbe accostarsi al mondo dell'alta moda creando una nuova collezione. Armando è insospettito dal comportamento di Enrico.