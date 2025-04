video suggerito

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 7 all'11 aprile: Enrico ha dei dubbi su Lea, Tancredi fa un passo verso Rosa Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 aprile alle ore 16 su Rai1. Umberto è scosso per le rivelazioni di Adelaide. Enrico ha dei dubbi su Lea e la sua partenza per l'America è in bilico.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 7 a venerdì 11 aprile, alle ore 16 su Rai1. Umberto è scosso per le rivelazioni di Adelaide che, intanto, si ristabilisce. Enrico ha dei dubbi su Lea e la sua partenza per l'America è in bilico. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni puntata 7 aprile

Adelaide deve essere operata d'urgenza, intanto Umberto è ancora scosso per quello che gli ha raccontato la contessa ed Enrico è ormai stremato. Spinelli dice ad Odile che l'attrice Marina Valli vuole incontrare chi ha scritto le canzoni, poi rivela a Matteo una notizia che, però, lo turberà e non poco. Anita vuole partire per l'America e quindi Lea, cercando di convincere Enrico, punta sui sensi di colpa. La collezione giovani del Paradiso è stata messa in vetrina, ma non mancheranno dei problemi.

Tancredi fa un gesto per Rosa: la trama dell'episodio di martedì 8 aprile

Al Paradiso si discute della possibilità che le Veneri possano andare a Roma a per partecipare al programma radiofonico Bandiera Gialla. Tancredi sorprende Rosa con un gesto inatteso, mentre Agata fa una proposta a Mimmo. Lea chiede a Marta di convincere Enrico a partire per l'America, nel frattempo lui spiega alla piccola Anita il perché non può partire con lei e la zia. Adelaide ora è stabile, Odile può rivederla e intanto Guido organizza per lei una serata speciale.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 aprile

Ciro non dà il permesso ad Agata di partecipare al programma radiofonico, ma lei non demorde e trova un'alternativa. Adelaide e Marcello finalmente si incontrano, Umberto dovrà quindi ritirarsi. Marta è sempre più preoccupata per Enrico ed emergono sospetti su Lea che sembra stia adottando metodi non corretti con Anita. Tancredi indaga sul rapporto tra Marcello e Rosa che, nel frattempo, confida ad Elvira alcuni segreti piuttosto dolorosi.

Enrico ha dei dubbi su Lea: le anticipazioni di giovedì 10 aprile

Roberto spiega alle Veneri che non dovranno andare a Roma, poiché un personaggio importante farà visita al Paradiso. Matteo, di ritorno da Roma dopo un incontro con l'attrice Marina Valli, parla con Marcello dei suoi piani relativi a Odile. Enrico inizia a nutrire dei dubbi su Lea, che cambieranno le sorti del suo destino e anche quello di Anita. Botteri e Delia sono sempre più complici, Rita capisce di dover lasciare il suo posto.

La trama della puntata di venerdì 11 aprile

Adelaide chiama Umberto, che non riesce a nascondere il segreto della vera paternità di fronte a Odile. Al Paradiso continuano i preparativi per l'arrivo di Renzo Arbore e e Guido. Marta deve affrontare la delusione di Anita che la accusa di aver fatto partire sua zia. Le Veneri ricevono un regalo da Renzo Arbore.