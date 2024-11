video suggerito

Goldrake torna in tv dopo quasi 50 anni in una nuova veste: quando e dove vedere la serie Goldrake tornerà in TV a partire dal 2025. L'appuntamento è dal 6 gennaio su Rai2, ma sarà una novità rispetto alla serie originale: gli episodi presentano una nuova veste grafica e una nuova trama.

A cura di Ilaria Costabile

È stato uno degli anime più amati di sempre ed è pronto a tornare in televisione a circa 50 anni dalla prima volta in cui è comparso sul piccolo schermo. Si tratta di Goldrake, che a partire dal 2025, tornerà in prima serata su Rai2.

La nuova serie su Goldrake

Il ritorno di Goldrake è previsto per il 6 gennaio 2025, in una veste completamente rinnovata. È stato presentato in anteprima a Lucca Comic & Games, con il titolo di Goldrake U, ed è di fatto il reboot della serie degli Anni Settanta, ovvero UFO Robot Goldrake che è tratta dal manga di Go Nagai. La nuova serie è stata creata dalla collaborazione di un gruppo di veri e propri artisti nel campo dell'animazione, tra cui il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e il compositore Kohei Tanaka. Stando a quanto riportato anche da Rai News, sembrerebbe che l'idea alla base della realizzazione di questo progetto sia quella di avvicinare il pubblico dei giovani di oggi, servendosi di una veste grafica contemporanea e anche di una sceneggiatura che sia al passo con i tempi.

La serie è stata lanciata questa estate in Giappone su Tv Tokyo, generando sia polemiche che un certo entusiasmo sui social. Ad acquistare i diritti della società che detiene la distribuzione, ovvero la francese Mangouste Anim, è stata la Rai, che quindi manderà in onda gli episodi della nuova serie animata a partire dal prossimo anno, in una collocazione curiosa: la seconda serata di Rai2. Nella nuova serie ci saranno i nomi originali usati in Giappone, che nella versione ‘vintage' proposta nel ’78 in Italia erano stati modificati.

La trama di Goldrake U

Nuova serie richiama anche una trama diversa alla precedente. Dopo una ttacco delle forze di Vega contro il pianeta Fleed, il principe Duke e Goldrake scappano sulla Terra. Arrivati nel nuovo mondo, il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali e Alcor, pilota di un robot chiamato Mazinga Z, vanno ad aiutare il principe che, intano, non ricorda più nulla del suo passato. Duke viene protetto dal dottor Procton, che gli cambia nome in Actarus. I due lavorano per scoprire da dove provengano gli oggetti apparsi nel cielo della città, ma vengono attaccati da un nemico che però riesce a sbloccare la memoria di Actarus.