Pesci Piccoli 2, viaggio sul set della serie The Jackal che entra nella mente dei protagonisti Arriverà nel 2025 la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie The Jackal diretta da Francesco Ebbasta. Fanpage.it ha visitato il set durante le riprese di una stagione che proseguirà nel racconto delle sorti della piccola agenzia pubblicitaria, spingendosi in un territorio fantastico con un episodio ambientato nella mente di uno dei protagonisti.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà nel 2025 la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie targata The Jackal che racconta le avventure di una piccola agenzia di comunicazione, con protagonisti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru e Martina Tinnirello, attrice piemontese che torna ad aggiungersi al nucleo storico dei The Jackal. La seconda stagione, che avrà due puntate in più rispetto alla prima, è in fase di realizzazione e Fanpage.it ha avuto modo di assistere alle riprese della serie che racconta il mondo dei The Jackal da un punto di vista laterale, a metà strada tra realtà e fantasia, che in questo secondo capitolo arriverà a picchi assoluti di follia.

La FantAgenzia, l'episodio speciale di Pesci Piccoli 2

Alla quarta settimana di riprese sulle nove complessive, Fabio Balsamo riassume gli aspetti salienti di questa seconda stagione: "Ci dobbiamo aspettare un approfondimento dei personaggi e delle linee molto fantasiose, ma anche un po' di introspezione, perché questa stagione lavora sull'accettazione di sé che è vettore di questa stagione". Ciro Priello anticipa invece il contenuto di quella che sarà la puntata sui generis: "Ci siamo divertiti ancora di più, soprattutto nella quarta puntata che è una puntata special. Possiamo dire che è una puntata ambientata in una FantAgenzia". La FantAgenzia in questione è la mente di Fru, proprio qui è ambientato l'episodio, in un luogo "velatamente" ispirato al fantabosco con ospite della puntata sarà Danilo Bertazzi, con un personaggio che potrebbe ricordare il suo Tonio Cartonio. Ma mai si pronuncerà la parola Melevisione.

La FantAgenzia di Pesci Piccoli 2

Dove è girato Pesci Piccoli 2

In questa seconda stagione Pesci Piccoli uscirà anche dai luoghi dell'agenzia: "Andremo anche un po' in giro e vedremo luoghi di Napoli", come racconta Aurora Leone. Pesci Piccoli 2 darà seguito al percorso di evoluzione dei personaggi, con Greta che dopo il suo arrivo in agenzia spinge il gruppo ad andare oltre la propria dimensione locale verso nuove sfide con la complicità di Fabio, il producer. Allo stesso tempo Aurora supera un addio e si concentra sul suo percorso di carriera, mentre Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi.

La serie, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, è diretta da Francesco Ebbasta, che ne cura anche la regia, e Alessandro Grespan Otto in tutto gli episodi. Si gira nel quartiere napoletano di Ponticelli dove, in un capannone, è stata ricostruita la sgangherata agenzia pubblicitaria che fa da sfondo a relazioni e storie.

Francesco Ebbasta alla regia della seconda stagione di Pesci Piccoli