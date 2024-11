video suggerito

GialappaShow, anticipazioni quarta puntata dell'11 novembre: Mago Forest e Mara Maionchi conduttori Le anticipazioni della quarta puntata della nuova stagione di GialappaShow su Tv8 e su SkyUno in onda lunedì 11 novembre alle 21.30: la conduttrice che accompagna Mago Forest è Mara Maionchi. Jake La Furia e Vinicio Capossela ospiti speciali della settimana.

Lunedì 11 novembre, alle ore 21.30, su Tv8 e SkyUno torna GialappaShow. Il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, arriva al suo giro di boa e per la quarta puntata chiama come co-conduttrice per affiancare Mago Forest, la regina dell'industria discografica: Mara Maionchi. Ospiti speciali di puntata: Jake La Furia e Vinicio Capossela.

Le anticipazioni della quarta puntata di GialappaShow su Tv8

La quarta puntata di GialappaShow prevede due ospiti speciali. In anteprima, infatti, c'è Jake La Furia che duetterà al citofono con Miriam, alias Brenda Lodigiani. Il grande ospite musicale della serata è Vinicio Capossela che si esibirà con i Neri per Caso e Giulia Lo Giudice sulle note de “Voglio esser come te”, una delle canzoni più iconiche de Il Libro della Giungla. Ci sarà anche Peter Gomez con Stefano Rapone per la rubrica Tutta la verità. Tornano Herbert Ballerina e Ubaldo Pantani sono gli assoluti protagonisti di “Case che non ti puoi permettere a prima vista”.

La Gialappa's Band torna a prendere in giro i podcast

Non mancherà quello che è il marchio di fabbrica della casa: i filmati commentati dalla Gialappa's Band. Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno ormai preso l'abitudine a commentare le risposte più assurde che arrivano dai podcast, che ormai sono diventati a tutti gli effetti il nuovo mainstream. Spazio anche ai commenti sui programmi della tv lineare e le partite di calcio internazionale, come già succede nella seconda serata del mercoledì di Champions League in TV8 Gialappa's Night. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.