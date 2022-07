Goku e Vegeta sono identici, il video sui personaggi di Dragon Ball diventa virale Da alcune ore sta circolando una breve clip su Tik Tok che riesce minare – con la dovuta dose di ironia – le certezze di intere generazioni di appassionati.

A cura di Andrea Parrella

Basta un video virale su Tik Tok per riaccendere la curiosità, in verità mai sopita, degli appassionati di Dragon Ball, uno dei più popolari e amati manga di sempre, nato a metà degli anni Ottanta dalla mente e la matita di Akira Toriyama e diventato, col tempo, il terzo prodotto più venduto di sempre nel suo genere. Da alcune ore sta circolando una breve clip su Tik Tok che riesce, in pochissimi secondi, a minare le certezze di intere generazioni. Si tratta di un video dal quale emergerebbe come i disegni del volto di Goku, Vegeta e Gohan siano esattamente identici, fatta eccezione per la capigliatura. Pochi secondi per svelare una verità nascosta che ha quasi odore di complotto, quel sentimento da "infanzia rovinata", che è proprio la caption del video pubblicato dall'account @yapkits.

Il video virale su Tik Tok

Oltre 11 milioni di visualizzazioni, seguite da commenti in tutte le lingue, un flusso in cui si dibatte proprio nel merito della questione, tra conferme, smentite e ironia. Nello specifico l'espressione ripresa è quella tipica che vede ritratti i sayan in un momento di rabbia, in procinto di trasformarsi in super sayan. E in effetti, passando da Goku a Vegeta, fino a Gohan, i personaggi sembrano disegnati esattamente nella stessa maniera, con l'unica variazione proprio nell'acconciatura.

La somiglianza tra i personaggi

Per la verità alcuni utenti fanno notare nei commenti come quella ripresa sia la sola espressione costante di Vegeta, sottolineando che il taglio degli occhi di Goku e Gohan, per quanto molto simile (i personaggi appartengono d'altronde alla stessa dinastia di guerrieri) sia leggermente diversa. Non manca chi fa inoltre notare che lo stesso disegno, privato completamente dei capelli, ritragga il personaggio di Tensing, uno degli antagonisti di Goku nelle prime fasi del manga, che poi si avvicina al protagonista dopo essere stato sconfitto.