video suggerito

Giorgia ospite di Un Posto al Sole, la cantante protagonista della puntata del 5 dicembre Giorgia sarà una guest star d’eccezione nella puntata di giovedì 5 dicembre di Un posto al sole. La presenza dell’artista è in concomitanza con la finale di X Factor in diretta da Piazza Plebiscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia sarà una guest star d'eccezione nella puntata di giovedì 5 dicembre di Un posto al sole. La presenza dell'artista è in concomitanza con la finale di X Factor in diretta da Piazza Plebiscito: la soap opera e il talent show condividono la stessa produzione, Fremantle.

Cosa farà Giorgia a Un posto al sole

Giorgia vestirà ovviamente i panni di se stessa e sarà alle prese con un imprevisto sul lungomare di Napoli (come si vede dalle foto, tutto dovrebbe accadure nei pressi della fontana del Sebeto). A intervenire sul posto ci saranno Samuel (Samuele Cavallo), Guido Del Bue (Germano Bellavia) e il vigile Cotugno (Walter Melchionda): saranno loro i suoi compagni d'avventura e, grazie a loro, Giorgia riuscirà a raggiungere Piazza del Plebiscito dove è attesa per un importante concerto. L'appuntamento è per domani 5 dicembre alle ore 20.45.

Nessun riferimento a X Factor

La presenza di Giorgia all'interno dell'universo narrativo di Un Posto al Sole non avrà nessun riferimento diretto alla finale di X Factor, in diretta allo stesso giorno proprio da Piazza del Plebiscito, ma è chiaro che il timing è perfetto. Un modo per la produzione di capitalizzare al massimo la presenza sul territorio, portando una stella come Giorgia (che sarà anche concorrente al prossimo Festival di Sanremo) all'interno della soap opera più longeva d'Italia. Nella storia di Un posto al sole è già successo molte volte che una guest star arrivasse a fare un'incursione nello show. In 28 stagioni è accaduto per esempio allo scrittore Maurizio de Giovanni, all'attrice Lodovica Comello, al cantante Andrea Sannino e all'attore Ninni Bruschetta. La soap ha anche rappresentato il debutto per le carriere di attrici che oggi sono diventate vere e proprie stelle del calibro di Serena Rossi, di Cristiana Dell’Anna e di Greta Scarano.