La scaletta della finale di X Factor 2024 a Napoli, gli orari dei cantanti e ospiti a piazza del Plebiscito

A cura di Gaia Martino

Alle ore 21 inizia il live della finale di X Factor 2024 in diretta da Piazza del Plebiscito, a Napoli. I finalisti del talent show in onda su Sky Uno e su NOW – Mimì, Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti – gareggeranno sul palco a suon di musica per conquistare la vetta della classifica. Nessun eliminato nel corso delle manche, solo un vincitore finale. Nel corso della serata ci saranno due ospiti speciali, Robbie Williams e Gigi D'Alessio, e tante sorprese per il pubblico presente e per i telespettatori che seguiranno l'evento da casa. Di seguito la scaletta della serata.

La scaletta della finale di X Factor 2024

Ore 21 – La diretta comincia alle ore 21 con l'esibizione di Robbie Williams che, sulle note del nuovo singolo Forbidden Road, aprirà la serata.

Ore 21.02 – Spazio quindi allo spettacolare opening seguito dall'ingresso sul palco di Giorgia insieme ai 4 giudici e ai finalisti.

Ore 21.11 – Giorgia spiega il meccanismo di voto che porterà all'elezione del vincitore.

Ore 21.12 – Comincia la prima manche: My Song. Segue l'apertura del televoto.

Ore 21.28 – Previsto l'arrivo sul palco di Antonino Cannavacciuolo.

Ore 21.32 – Torna sul palco Robbie Williams.

Ore 21.39 – In onda una clip riassuntiva della prima manche.

Ore 21.40 – Chiusura del televoto ed esibizione di Paola e Chiara.

Ore 21.47 – Lancio della seconda manche "Best of"

Ore 22.27 – Robbie Williams torna sul palco con un medley dei suoi brani.

Ore 22.45 – Sale sul palco Gigi D'Alessio, secondo super ospite della finalissima.

Ore 22.53 – Giorgia chiude il televoto.

Ore 23.00 – Comincia la terza manche, gli "Inediti".

Ore 23.28 – Giorgia dichiara chiuso il televoto e annuncia l'apertura dei nuovi casting.

Ore 23.34 – Elezione del vincitore.

Gli ospiti della finale di X Factor in Piazza del Plebiscito

Robbie Williams e Gigi D'Alessio sono gli ospiti scelti per la finale di X Factor 2024. L'artista internazionale è stato annunciato da Giorgia nella diretta live della scorsa settimana. Il cantante napoletano, invece, è stata la sorpresa svelata nel corso della conferenza stampa del programma tenutasi alla vigilia dell'evento. Antonella D'Errico, Executive Vice Presidente Content di Sky, ha inoltre affermato che ci saranno altre sorprese: "Nel corso della finale ci saranno delle sorprese. Paola Iezzi si esibirà, ma raccontare tutto significherebbe svelare troppo. Lasciamola andare da sola".