Finale X Factor a Napoli, anche Gigi D'Alessio super ospite insieme a Robbie Williams Mentre la presenza del cantante inglese era già stata confermata, alla vigilia della finale di X Factor in piazza Plebiscito a Napoli è stata annunciata anche la presenza di Gigi D'Alessio.

A cura di Valerio Papadia

Arriva una nuova sorpresa alla vigila della finale di X Factor che si terrà domani sera, giovedì 5 dicembre, in diretta da piazza Plebiscito a Napoli. Mentre la presenza di Robbie Williams era già stata confermata, durante la conferenza stampa della vigilia, che si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo, è stata annunciata la presenza anche di Gigi D'Alessio come ospite a sorpresa.

"È la stagione di maggior successo degli ultimi quattro anni, la nostra giuria e la nostra conduttrice, Giorgia, sono state fondamentali per ricreare questa connessione con il pubblico. Una stagione che approda quindi a Napoli, dove la connessione diventa fisica, perché noi domani sera saremo in piazza live per la prima volta" ha spiegato, durante la conferenza, Antonella D'Errico, Executive Vice Presidente Content di Sky.

Un pensiero su Napoli è arrivato anche da Giorgia, la nota cantante che, in questa edizione di X Factor, ha vestito i panni della conduttrice. "Il pubblico di Napoli lo conosciamo, sappiamo quanto dà in termini di energia, quanto ti gasa, ti sostiene, ti spinge. Io confido moltissimo in quell'energia che ci arriverà e che diventerà questo circolo fra noi e loro: farà sicuramente la differenza. Saremo in una piazza bellissima, all'aperto, però è proprio il supporto del pubblico che secondo me sarà l'elemento fondamentale" ha detto la cantante romana.

Le regole per la finale di X Factor in piazza Plebiscito a Napoli

Per quanto riguarda, invece, una questione di ordine pubblico, l'organizzazione della finale di X Factor in piazza del Plebiscito a Napoli ha stabilito numerose regole e divieti affinché l'evento possa svolgersi nel migliore dei modi. Sarà vietato:

introdurre valigie e trolley;

introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

introdurre trombette da stadio;

introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione,

pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;

introdurre catene;

introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro,

borracce di metallo;

introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

introdurre caschi da motociclista di qualsiasi genere;

introdurre ombrelli e aste;

introdurre strumenti musicali;

introdurre penne e puntatori laser;

introdurre droni e aeroplani telecomandati;

introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard;

introdurre tende e sacchi a pelo;

introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla società organizzatrice dell'evento;

porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.