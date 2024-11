Finale X Factor a Napoli: Robbie Williams è l’ospite speciale: è ufficiale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Robbie Williams (Lapresse)

Robbie Williams sarà a Napoli il 5 dicembre sul palco della Finale di X Factor in piazza del Plebiscito. È ufficiale. La pop star britannica di fama mondiale sarà, infatti, l'ospite speciale dell'ultima puntata del talk show di Sky, organizzato da Fremantle, che per la prima volta si terrà in una piazza pubblica. Ad annunciare la presenza del cantautore di Stoke è stata la stessa organizzazione di X Factor Italia, durante la semifinale andata in onda ieri sera, giovedì 28 novembre 2024: "Un grande ritorno sul palco di #XF2024 per questa pazzesca Finale a Napoli: in attesa dell'uscita del film biografico "Better Man", nei cinema dal 1 gennaio 2025″.

La Finale di piazza del Plebiscito si annuncia già spumeggiante e non mancheranno colpi di scena e sorprese. Robbie Williams è uno degli artisti più premiati al mondo: sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 Brit Awards.

Sul palco di Napoli presenterà "Better Man", il nuovo film di Michael Gracey che racconta la storia avvincente dell'inizio della sua carriera. Il film, come detto, sarà sul grande schermo a partire dall'inizio del prossimo anno. Non si sa, al momento, se il cantante britannico si intratterrà qualche giorno in più a Napoli, magari per visitare i suoi luoghi più affascinanti o concedersi una pizza in uno dei numerosi ristoranti.

Finale X Factor, palco schermato: vedrà lo show solo chi ha il biglietto

In piazza del Plebiscito, intanto, il palco di X Factor è stato quasi ultimato. La prossima settimana, per tre giorni (da lunedì 2 a mercoledì 4 dicembre) andranno in scena le prove dello show, che partirà giovedì sera alle 21,15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Uno, Tv 8 e Now Tv. Il palco è stato allestito nell'emiciclo della piazza, tra le due statue equestri e darà le spalle alla Basilica di San Francesco di Paola. Il colonnato sarà chiuso per l'occasione anche al transito pedonale.

Il perimetro della piazza sarà schermato. Solo chi sarà all'interno potrà vedere dal vivo lo spettacolo. Lungo le transenne, infatti, sono state installate le tende con i camerini. Quindi, sarà molto difficile assistere allo show dall'esterno della piazza se non si possiede un biglietto.

Foto Fanpage.it

Sul palco saliranno i 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli: sono Les Votives, Lorenzo Salvetti e I Patagarri – tutti e tre di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo – e Mimì, di Manuel Agnelli. A fermarsi ad un passo dalla finale sono stati Punkcake, di Manuel, e Francamente, di Jake La Furia. Gli artisti si esibiranno quindi dando le spalle alla chiesa e guardando il Palazzo Reale di Napoli. Ci sarà anche la giuria con Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, mentre la serata sarà condotta da Giorgia.

Gli spettatori saranno al centro della piazza. I biglietti erano gratis, ma la prenotazione era obbligatoria. I ticket sono andati esauriti in poche ore sulla piattaforma TicketOne. I fortunati possessori del tagliando dovranno aspettare l'email di conferma e stampare il codice per recarsi allo show. Negli ultimi giorni, è spuntata poi una truffa online, dove i biglietti gratuiti per la finale di X Factor sono stati messi in vendita su alcune piattaforme a prezzi superiori a 100 euro.

Foto Fanpage.it