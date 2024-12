video suggerito

Il Comune di Napoli fa lo sconto a X-Factor: dimezzato il canone di occupazione, incasserà 48mila euro in meno Concesso lo sconto del 50% della Cosap per l’interesse culturale. I restanti 48mila euro saranno finanziati con i soldi della tassa di soggiorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tutto pronto in piazza del Plebiscito a Napoli per la Finale di X Factor 2024, condotta da Giorgia, che si terrà per la prima volta nella storia internazionale del talent show all'aperto. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21,00. Saranno 16mila gli spettatori in piazza che potranno assistere dal vivo allo spettacolo, con ospiti di eccezione Robbie Williams e Gigi D'Alessio, oltre ai milioni di telespettatori che lo seguiranno da casa su Sky, Now e Tv8. Sul palco, ad affiancare Giorgia ci sarà una giuria di star con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha deciso di dimezzare il canone di occupazione di suolo pubblico per le aree destinate all’allestimento del palco ed alla platea in piazza del Plebiscito. Per la quattro giorni dell'evento – le prove iniziate lunedì 2 dicembre si sono concluse ieri mercoledì 4 dicembre (senza contare le giornate di allestimento e disallestimento) – l'organizzazione pagherà circa 48mila euro, invece dei 96mila euro previsti.

L'altra metà della cifra sarà finanziata dall'amministrazione comunale con la tassa di soggiorno. Tutto la procedura si svolge regolarmente, è bene precisare. La giunta comunale, infatti, può disporre tariffe scontate per le manifestazioni culturali temporanee di particolare interesse pubblico, come prevede il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all’animazione del territorio. Scelte analoghe vengono effettuate ogni anno anche per decine di altri eventi turistici e culturali di particolare prestigio, anche di minore risonanza tra il pubblico rispetto a X Factor.

Perché X-Factor a Napoli ha avuto lo sconto sulla Cosap

Nel caso specifico, l'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi ha approvato con delibera 468 del 4 novembre scorso "una riduzione nella misura del 50% per la Puntata finale dell’edizione 2024 del talent musicale X Factor. La motivazione, spiega il Comune, è che l'evento «gode di una fama consolidata grazie al grande successo che l’evento televisivo ha riscontrato negli anni, divenendo sinonimo di successo sia in termini artistici che di partecipazione popolare».

Manfredi: "Orgogliosi che la Finale di X Factor sia a Napoli"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è convinto della scelta di poter ospitare la Finale di X Factor a Napoli e lo ha ribadito ieri, mercoledì 4 dicembre, nella conferenza stampa di presentazione:

Avere la prima uscita di X Factor in piazza del Plebiscito a Napoli è motivo di grande soddisfazione per la città e per la nostra amministrazione. Un segnale di una Napoli viva, creativa, giovane e molto partecipata, aperta. Una grande festa della musica in una delle piazze più iconiche d'Italia. Abbiamo lavorato molto bene assieme a X Factor e a Sky per regalare questo grande evento all'Italia e alla città.

Napoli, del resto, è da sempre capitale della musica. Anche le star dello show non hanno nascosto l'entusiasmo per la scelta del capoluogo partenopeo. «Quando ho saputo che la finale sarebbe stata a Napoli – ha commentato Giorgia – per me è stata una gioia e un sollievo. Il pubblico darà quell'elemento in più, fondamentale per la serata». E certamente sarà una grande emozione anche per i concorrenti finalisti, molti dei quali non si sono mai esibiti davanti ad una platea così grande, come hanno ammesso durante la conferenza di ieri.