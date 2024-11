video suggerito

Elena Sofia Ricci conferma il ritorno in Che Dio ci aiuti: "Ci sono cascata di nuovo"

A cura di Ilaria Costabile

Un annuncio, quello dell'attrice, che in molti attendevano da tempo, senza mai perdere la speranza e quindi i fan dell'iconica fiction di Rai, Che Dio ci Aiuti, sono stati ricompensati per l'attesa: Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni di Suor Angela, come ha annunciato lei stessa pubblicando alcuni scatti su Instagram dal set e scrivendo: "Ci sono cascata di nuovo".

Il ritorno di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti

La suora più amata della tv che per ben sei stagioni ha fatto compagnia al pubblico italiano, sintonizzato su Rai1 per seguire le sue marachelle, sempre a fin di bene, torna al Convento degli Angeli, dove aveva lasciato Azzurra ormai in dirittura d'arrivo nel suo percorso per prendere i voti. Pur non essendo mai andata via del tutto dalla serie, comparendo in un paio di episodi, Elena Sofia Ricci si era allontanata nella settima stagione, facendo sentire la sua mancanza. Le riprese dell'ottava stagione sono iniziate e sono attualmente in corso a Roma, per poi andare in onda l'anno prossimo. Sembrerebbe, però, che la presenza dell'attrice non sia definitiva, ma continuerà ad essere secondaria rispetto al ruolo ormai primario di Francesca Chillemi, storica protagonista della serie sin dalla prima stagione, nel ruolo di Azzurra Leonardi. Questa scelta consentirebbe a Ricci di dedicarsi anche ad altri progetti, pur senza abbandonare un ruolo così amato.

Le novità dell'ottava stagione

L'ottava stagione sarà ricca di novità interessanti per il pubblico. Innanzitutto l'ambientazione non è più in Umbria, di fatti il Convento degli Angeli Custodi di Assisi che aveva ospitato gli ultimi capitoli della serie, sarà ormai un ricordo. I nuovi episodi si girano a Roma, in una casa famiglia, nella quale si trasferisce Azzurra. Bisognerà aspettarsi anche dei nuovi innesti nel cast. Non ci sarà, infatti, Pierpaolo Spollon che interpretava il ruolo di Emiliano, comparirà invece Giovanni Scifoni.