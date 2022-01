Doc 2, nel cast la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti: la piccola Virginia interpreta Gaia Virginia Bocelli interpreta Gaia nella fiction Doc 2 – Nelle tue mani. L’attrice ha 10 anni ed è la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti.

Nel cast di Doc 2, arriva Virginia Bocelli. L'attrice ha 10 anni ed è la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Parteciperà alla terza puntata della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli. Interpreterà Gaia, figlia della protagonista della puntata. Virginia Bocelli, sin da piccolissima, coltiva la passione per il canto. Doc 2 – Nelle tue mani segnerà il suo esordio come attrice.

Virginia Bocelli debutta in tv nella serie Doc 2. L'attrice interpreterà la piccola Gaia, la cui mamma verrà ricoverata e sottoposta alle cure di Andrea Fanti e dello staff medico. Chi segue la carriera di Andrea Bocelli, conosce già la piccola Virginia. La bambina, infatti, compare nel videoclip in cui il tenore canta Ave Maria nel Santuario di Loreto. Inoltre, ha duettato con Andrea Bocelli nel brano Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas, tenutosi al teatro regio di Parma. Il video dell'esibizione, ha raggiunto oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Chi è Virginia Bocelli

Virginia Bocelli ha 10 anni ed è la terzogenita del tenore Andrea Bocelli, nata dal matrimonio con Veronica Berti. La bambina sta seguendo le orme del padre e del fratello Matteo, anche lui molto apprezzato a livello internazionale per la sua arte. Sin da piccolissima, Virginia ha coltivato la sua passione per il canto, che l'ha portata lo scorso dicembre a esibirsi anche alla Casa Bianca, davanti al Presidente Biden. Insomma, pur essendo molto giovane, vanta già delle esperienze importanti. Oltre a cantare e a recitare, Virginia Bocelli suona anche il pianoforte. Inoltre, pratica la ginnastica ritmica. Con Doc 2, si apre una nuova prospettiva nel suo cammino artistico. Starà a lei decidere quale strada imboccare. L'appuntamento con la fiction con Luca Argentero è il giovedì in prima serata su Rai1.