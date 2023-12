Come Unica, un docu-film con Marta Fascina sulla storia con Silvio Berlusconi Dopo il docu-film di Ilary Blasi arriva anche quello di Marta Fascina che racconterà la storia d’amore con Silvio Berlusconi. Sarà, a differenza di quello Netflix, in chiave positiva. La produzione è affidata a Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini.

144 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il grande clamore per Unica, il docu-film di Netflix che racconta la verità di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti, arriva il docu-film che racconterà la verità sulla storia d'amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Lo fa sapere L'Espresso. La produzione è affidata a Francesca Verdini, figlia di Denis e compagna di Matteo Salvini. Sarà un progetto tutto in chiave positiva, che non conterrà tutto il veleno, tutto il desiderio di rivincita che c'è invece in Unica, e che avrebbe la finalità di raccontare meglio al pubblico il personaggio di Marta Fascina. I figli di Silvio Berlusconi attendono gli sviluppi per capire che direzione prenderà questo progetto che dovrebbe, nelle supposizioni de L'Espresso, riallacciare i rapporti tra Forza Italia e Lega.

La verità di Marta Fascina sulla storia d'amore con Silvio Berlusconi

Secondo quanto anticipato da L'Espresso, Marta Fascina sarebbe stata ispirata proprio dalla visione di Unica. Ilary Blasi, dopo aver spinto indirettamente anche una come Belen Rodriguez a fare la sua versione televisiva, ha ispirato anche l'ultima compagna di vita di Silvio Berlusconi. Questa volta, però, non ci sono sassolini dalle scarpe che vanno tolti, anzi il docu-film dovrebbe essere una sorta di auto-agiografia di una storia d'amore: la cronaca ‘verissima' della stima e dell'amore di Marta Fascina per Silvio Berlusconi, sin da quando Marta era solo una bambina.

La vicenda dell'eredità: si parlerà anche di questo?

Sarà interessante, a questo punto, capire se tra i temi trattati ci possa essere anche una considerazione di Marta Fascina non solo sulla vita politica e sul futuro di Forza Italia, ma soprattutto su uno dei casi più dibattuti sui giornali dopo la scomparsa del Cavaliere: l'eredità. Lo scorso novembre è stata trasferita la prima tranche del lascito testamentario che Silvio Berlusconi ha conferito a Marta Fascina. Un totale di 100 milioni di euro. Il secondo nodo, invece, è relativo alla villa di Arcore: Marta Fascina lascerà la casa che le spetta, data anche la legge Cirinnà sulle unioni civili, oppure la lascerà ai figli che, stando alle indiscrezioni, la vorrebbero indietro? L'attesa, intanto, per assistere al prodotto finale comincia a montare.