Blade Runner 2099, la serie tv arriva su Amazon Prime Video Amazon Studios annuncia “Blade Runner 2099”: la serie tv. Tra i produttori esecutivi, Ridley Scott. La showrunner è Silka Luisa che ha sviluppato “una trama provocatoria”.

Dopo il secondo capitolo di Denis Villeneuve, che ha esteso l'universo narrativo del franchise, Amazon Studios annuncia "Blade Runner 2099": la serie tv. A bordo c'è anche Ridley Scott, regista del film che ha dato origine a tutto con la trasposizione di "Ma gli androidi sognano pecore elettriche?" di Philip K. Dick, nelle vesti di produttore esecutivo. Il regista aveva già annunciato di essere al lavoro non solo a una serie tv su Blade Runner, ma anche a una trasposizione seriale di un'altra sua creatura molto famosa, Alien.

Una trama "provocatoria"

Silka Luisa, showrunner di Shining Girls (AppleTv+) e Halo (Paramount+), sarà la showrunner di "Blade Runner 2099". La Alcon Entertainment, che detiene i diritti del franchise, ha anticipato che la showrunner è riuscita a sviluppare una trama "molto provocatoria": "C'è un livello molto per questo nuovo capitolo. Speriamo di poter essere all'altezza degli standard e deliziare il pubblico con la nuova generazione di Blade Runner".

Una storica sequenza dal primo "Blade Runner"

Quando esce Blade Runner 2099

Amazon ha annunciato Blade Runner 2099 lo scorso febbraio e sarà il primo live-action seriale del franchise. C'era stato un adattamento animato, "Blade Runner: Black Lotus", trasmesso su Adult Swim, ma non è piaciuto molto al pubblico. "Blade Runner 2099" è solo l'ultimo grande investimento di Amazon dopo "Il signore degli anelli: Gli anelli del potere", costato ben 465 milioni di dollari. Vernon Sanders di Amazon Studios, ha definito il film di Ridley Scott: "Uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi". C'è grande fiducia, oltre che grande responsabilità, nel lavorare in un progetto nel quale Ridley Scott è coinvolto personalmente. Quando esce Blade Runner 2099? Non dovrebbe uscire prima del 2024: anzi, potrebbe essere il grande titolo di quella stagione.