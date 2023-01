Black out – Vite sospese: cast, trama e puntate della fiction di Rai 1 con Alessandro Preziosi Arriva il 23 gennaio in prima serata su Rai1 “Blackout – Vite sospese”, miniserie con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. La miniserie, composta da quattro puntate, è stata girata in Trentino e racconta la vicenda di un gruppo di sconosciuti intrappolati in alta quota a causa di una slavina.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco

Lunedì 23 gennaio inizia su Rai1 una nuova miniserie, Blackout – Vite sospese, che ha come protagonisti Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino e tanti altri volti noti della tv. La fiction è divisa in quattro puntate e racconta la storia di un gruppo di persone, in vacanza in un hotel di lusso in alta montagna, che sono costrette ad un isolamento forzato a causa di una valanga di neve. Questa situazione di incertezza e tensione farà emergere la vera natura di ognuno di loro, che dovranno fronteggiare la mancata comunicazione con l'esterno e anche il timore che i soccorsi arrivino troppo tardi. La serie tv è girata in Trentino, nella Valle del Vanoi, e appare anche il paesino di Caoria, frazione di Canal San Bovo.

Il soggetto di serie è stato scritto da Michelangelo La Neve, Valerio D’Annunzio, Andrea Valagussa (La strada di casa, Fino all’ultimo battito), Peppe Millanta e Michela Straniero (Nero a metà). La regia è stata affidata a Riccardo Donna ed è prodotta da Luca Barbareschi, mentre la produzione Rai Fiction–Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission

Le anticipazioni della prima puntata di Black out vite sospese

La prima puntata della fiction si compone di due episodi, il primo, dal titolo "Il gioco del destino" in cui un gruppo di sconosciuti, resta intrappolato in un albergo ad alta quota, lontano dal centro abitato, comunque isolato a causa della slavina che ha bloccato qualsiasi comunicazione. Giovanni, in vacanza con i suoi figli adolescenti, all'apparenza un tranquillo uomo in carriera ha un segreto da nascondere, nonché una missione da compiere nei confronti di Claudia, medico sotto protezione che vive nei pressi dell'albergo e che, però, sarà l'unica speranza per salvare la figlia, Elena, coinvolta nella valanga.

In "Una scelta impossibile", secondo episodio della prima puntata, Riccardo il figlio maggiore di Giovanni, riesce a venir fuori da un crepaccio in cui era intrappolato con Anita, la figlia di Marco, un altro ospite dell'albergo e Claudia, la dottoressa. Il ragazzo, tornato dal resto del gruppo, riesce a comunicare il punto esatto in cui si trovava per recuperare la ragazza. Una volta salvata, Anita incontra Lorenzo, il figlio dei proprietari della struttura, con cui si sta frequentando da qualche tempo. Nel frattempo, Lidia, Appuntato dei carabinieri, è costretta a fare i conti con la propria gravidanza, avendo scoperto che il padre del nascituro, il Maresciallo Piani, è morto sotto la slavina,

Marco Rossetti è Marco Raimondi

La trama della fiction con Alessandro Preziosi

La vicenda si svolge durante la Vigilia di Natale, quando una slavina obbliga alcuni ospiti di un hotel di lusso nella Vale del Vanoi, in Trentino, a restare bloccati in albergo, completamente isolato, insieme al paesino che lo ospita, dove è saltata la corrente e i collegamenti con l'esterno sono ormai impossibili. I fatti, sebbene possano richiamare quelli della tragedia del Rigopiano, non sono collegati alla terribile vicenda verificatasi sei anni fa.In questa situazione di pericolo e tensione, le vite dei protagonisti si intrecceranno e ognuno di loro avrà modo di far emergere un lato più nascosto di sé. Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è il perno attorno a cui ruota la storia. Broker finanziario di successo è in vacanza con i figli adolescenti dopo la perdita di sua moglie.

Il suo è un passato travagliato, dal momento che ha alle spalle una famiglia malavitosa, che da sempre lo coinvolge nei suoi affari sebbene lui abbia deciso di cambiare vita. In quello stesso albergo alloggia anche Marco Raimondi (Marco Rossetti) con la sua compagna Irene (Caterina Shulha), per cui questa vacanza è un momento di svago dopo un periodo piuttosto difficile, a questo si aggiunge che, nei pressi dell'hotel, vive Claudia, l'ex moglie di Marco con sua figlia che è costretta a vivere sotto copertura perché testimone oculare di un omicidio in cui è coinvolto il fratello camorrista di Giovanni.

Il cast completo della serie tv: attori e personaggi

La miniserie coinvolge molti nomi noti del panorama televisivo italiano, con attori e attrici che hanno già avuto ruoli di rilievo in altre produzioni. Ecco, quindi, il cast di "Blackout – Vite Sospese":

Alessandro Preziosi interpreta Giovanni Lo Bianco

Rike Schmid è Claudia Schneider

Marco Rossetti dà il volto a Marco Raimondi

Aurora Ruffino intepreta Lidia Ercoli

Mickaël Lumière è Karim

Caterina Shulha è Irene

Juju Di Domenico è Anita Raimondi

Federico Russo è Riccardo Lo Bianco

Riccardo Maria Manera interpreta Lorenzo Zanin

Aurora Ruffino è Linda Ercoli

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Le puntate che compongono la miniserie sono quattro, con due episodi ciascuna, e andranno in onda in prima serata su Rai1 alle 21:25. È possibile, però, vederle in streaming o recuperarle grazie al servizio di RaiPlay. Gli appuntamenti con la fiction sono:

la prima puntata è lunedì 23 gennaio

la seconda puntata è martedì 24 gennaio

la terza puntata è lunedì 30 gennaio

la quarta puntata è lunedì 6 febbraio

Alessandro Preziosi, Caterina Shulha e Rike Schmid

Dove è stata girata la fiction Black out- Vite sospese

"Blackout – Vite sospese" è stato girato in Trentino Alto Adige, precisamente nella Valle del Vanoi, dove sorge il paesino di Caoria, che fa da sfondo alle vicende sebbene nella fiction di parli di Valdena. Vengono poi riprese altre zone come la valle del Primiero, le Pale di San Martino, la Val Venegi e la Val Canali. L'albergo che viene ripreso è in realtà villa Welsperg, centro visitatori del parco di Paneveggio.