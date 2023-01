Black Out – Vite sospese, anticipazioni terza puntata 30 gennaio: Lorenzo vuole uccidere Giorgio Le anticipazioni della terza puntata di Black Out – Vite sospese, fiction con Alessandro Preziosi in onda lunedì 30 gennaio alle ore 21:20 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio della serie con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino diretta da Riccardo Donna. Nella nuova puntata, Lorenzo è pronto a uccidere Giorgio perché lo ritiene l'assassino di Max. Intanto, il cibo scarseggia e i protragonisti decidono di andarlo a cercare nelle case disabitate presenti nella zona. È lì che Lorenzo troverà una pistola.

Black Out – Vite sospese, anticipazioni terza puntata del 10 gennaio

Nella terza puntata di Black Out – Vite sospese, il brutale omicidio di Max sconvolge i protagonisti. Non c'è ormai dubbio sul fatto che tra loro ci sia un assassino e dunque, fino a quando non lo avranno smascherato, tutti saranno in pericolo. Intanto, un ulteriore problema si affaccia all'orizzonte. Il cibo e il carburante scarseggiano. Giovanni, notando le case disabitate presenti nella zona, suggerisce di cercare lì dei viveri. Lorenzo, dopo essersi introdotto in una delle abitazioni, trova una pistola che decide di nascondere e portare con sé. Poco dopo, scopre che sul cadavere di Max è stata trovata una fotografia che apparteneva a Giorgio. Non ha dubbi, è lui l'assassino. Ed è pronto ad affrontarlo.

Giorgio viene liberato da Petra per cercare i soccorsi

Lorenzo intende uccidere Giorgio. Proprio mentre sta per macchiarsi di questo delitto, Anita riesce a fermarlo prima che prema il grilletto. Intanto, i sospetti di molti convergono su Giorgio, che viene tenuto segregato nell'hotel. Poi, subentra un ulteriore colpo di scena. Lidia, infatti, scopre che Giorgio è stato liberato dalla nipote Petra. Quando le chiede il motivo del gesto, la donna le spiega di nutrire la speranza che Giorgio possa scalare la montagna e andare a cercare i soccorsi.