Beautiful, anticipazioni americane: Sheila fa ubriacare Brooke e la spinge tra le braccia di Deacon Le anticipazioni americane della soap Beautiful, svelano nuovi colpi di scena e grandi ritorni. Tra i personaggi che gli spettatori avranno modo di rivedere nelle nuove puntate anche Sheila Carter e Deacon Sharpe.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Beautiful ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni americane di Beautiful, rivelano nuovi colpi di scena nella soap americana che racconta le vicende della famiglia Forrester. A sconvolgere il matrimonio di Ridge e Brooke, infatti, ci penserà un personaggio venuto dal passato. Stiamo parlando di Deacon Sharpe. L'uomo, che alle spalle si lascia un vissuto carico di violenza e illeciti, avrà l'intento di riallacciare il rapporto con la figlia Hope e magari anche con Brooke Logan.

Bill contro Deacon, teme per i suoi nipoti

Bill è il primo a non essere felice per il ritorno di Deacon. Quest'ultimo, infatti, vorrebbe tornare a fare il padre con Hope ed essere un buon nonno per i figli di Hope e Liam. Bill sente di dover tutelare i suoi nipotini. Per questo, intima a Liam di fare tutto il possibile per tenere Deacon alla larga dai suoi nipoti. Liam spiega di avere tentato di far ragionare Hope, ricordandole che Sharpe è un uomo estremamente pericoloso, ma lei si è rifiutata di valutarlo in base agli errori fatti in passato. Per Hope, Deacon è semplicemente suo padre. Le liti tra Hope e Liam, per questo motivo, si moltiplicano e Bill inizia a pensare che il loro matrimonio sia a rischio.

Ridge caccia di casa Hope

Hope, Liam e i bambini, si erano stabiliti a casa di Ridge e Brooke. Non appena Forrester viene a sapere che Hope intende riallacciare il legame con Deacon, la invita a trovarsi un altro posto dove stare. Hope si reca da Deacon e gli confida che, in effetti, sta pensando di lasciare la casa della madre. Brooke, presente alla conversazione, le dice che non glielo permetterà. Non lascerà che Hope venga sfrattata, anche perché lei è molto felice di avere finalmente vicini sia la figlia che i suoi nipoti. Deacon, allora, confida che anche lui vorrebbe trascorrere più tempo possibile con Hope e la sua famiglia.

La lite tra Ridge e Brooke a causa di Deacon

Ridge accusa Deacon di avere solo l'obiettivo di tornare con Brooke. L'uomo nega e sostiene di essere profondamente cambiato. Se lo ha visto in un bar, non è perché ha ricominciato a bere, ma perché ha trovato lavoro nel locale. Forrester non gli crede e invita Brooke ad aprire gli occhi, perché il suo ex si sta prendendo gioco di lei. Brooke, inaspettatamente, difende Deacon. Ritiene che stia solo cercando di costruire una nuova vita. Ridge, spazientito, fa capire alla moglie che se dovesse continuare su questa linea, la loro relazione potrebbe arrivare a un punto di rottura. Poi, furioso, lascia la casa.

Brooke cade nella trappola di Sheila Carter

Tra i ritorni, anche quello della perfida Sheila, che nel frattempo è diventata una delle amiche più care di Deacon. Così, Brooke si scontra con lei, reputandola un'influenza negativa per il suo ex. Sheila, allora, si chiede: "Come fa Ridge a voler trascorrere la sua vita con una put*** alcolizzata". Tira, dunque, in ballo i problemi di Logan con l'alcol e il fatto che stia facendo fatica a non bere. Brooke, furiosa, le assicura che farà tutto il possibile per fare in modo che Sheila esca dalle loro vite per sempre. Sheila torna a casa e cerca un modo per liberarsi di Brooke. Così, prende delle bottiglie analcoliche, stacca l'etichetta e la mette su delle bottiglie di champagne che fa recapitare alla sua nemica. Logan, intanto, si prepara per festeggiare Capodanno. Ridge, però, le comunica che sarà fuori e non potrà trascorrere la notte con lei. Brooke stappa una delle bottiglie che ha ricevuto e inizia a bere, convinta che si tratti di una bevanda analcolica. Ubriaca, apre la porta a Deacon, che la trova quando già è poco lucida. Ripercorrono la loro passionale storia d'amore e passano la notte insieme. Brooke tradirà Ridge con Deacon?