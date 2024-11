video suggerito

Attacco al potere diventa una serie tv, è la più grande produzione del 2024 Dal 2 dicembre, la serie Attacco al Potere – Paris Has Fallen in onda su Italia1, un emozionante spinoff ispirato alla celebre saga cinematografica e considerato come “la più grande produzione televisiva del 2024”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dal 2 dicembre, Italia 1 presenta in esclusiva la serie Attacco al Potere – Paris Has Fallen, un emozionante spinoff ispirato alla celebre saga cinematografica Has Fallen. Girato tra Parigi e Londra, il serial si compone di otto episodi che si presentano come veri e propri mini-film d'azione, ricchi di colpi di scena e adrenalina, proprio come i precedenti film della saga: Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen. Con un quarto capitolo, Night Has Fallen, già in fase di produzione, questa nuova serie promette di mantenere alto il livello di suspense.

La trama della serie tv

I personaggi di Vincent Taleb, interpretato da Tewfik Jallab, e Zara Taylor, interpretata da Ritu Arya.

La serie ruota attorno al personaggio di Vincent Taleb, interpretato da Tewfik Jallab, che dirige la scorta del ministro della Difesa francese. Taleb si troverà coinvolto in un intrigo che coinvolge l'ex capitano della Légion Étrangère, Jacob Pearce (Sean Harris), il quale scatena un caos all'ambasciata britannica di Parigi. L'obiettivo di Pearce? Vendicarsi di chi lo ha abbandonato. In questo scenario, Taleb collabora con Zara Taylor (Ritu Arya), un'agente dell'MI6, per fermare il folle piano del terrorista. La serie unisce azione e trama politica, mettendo in evidenza complotti, misteri, e tradimenti. Le atmosfere di Attacco al Potere – Paris Has Fallen richiamano quelle della saga cinematografica.

Sean Harris è Jacob Pearce.

Tra i doppiatori anche la voce di Leonardo DiCaprio

Italia1 punta molto su Attacco al Potere – Paris Has Fallen, considerato anche l'investimento editoriale fatto sulle scelte nel doppiaggio. La voce protagonista, infatti, è quella di Francesco Pezzulli, la voce di Leonardo DiCaprio. A doppiare Ritu Arya, Benedetta Degli Innocenti, già voce di Sara Snook e Michelle Dockery. La produzione Canal+ ha dichiarato che Attacco al Potere – Paris Has Fallen è la "più grande produzione televisiva del 2024".