Il premio Oscar Redmayne torna in tv con una serie imperdibile A rivisitare in chiave moderna i thriller di spionaggio ci pensa la nuova serie Sky Original: The Day of the Jackal ripropone l'iconico killer dagli occhi di ghiaccio con un adattamento elegante e ricco di suspance. Il protagonista? Un inedito Eddie Redmayne.

Torna sulle scene in grande stile Eddie Redmayne, che dalla tv manca da più di dieci anni. L'attore è amato per la sua capacità camaleontica di adattarsi a qualsiasi personaggio, ma forse nessuno si aspettava di vederlo nelle vesti di un killer tanto freddo e spietato. Come sempre se l'è cavata benissimo, tanto che la nuova serie in arrivo su Sky Atlantic promette di tenerci incollati allo schermo e punta a diventare per tanti la serie dell'anno.

Con The Day of the Jackal gli Sky Studios sono riusciti a togliere un po' di polvere dal genere spy, dando vita a un'avventura moderna, intrigante ed elegante, ma al contempo strizzando l'occhio anche ai fan della storia originale. Era infatti il 1970 quando Frederick Forsyth inventò il personaggio dello Sciacallo, scrivendo il romanzo spy tra i più famosi (e venduti) di sempre. Il giorno dello sciacallo ha sempre conquistato il pubblico, prima con il film del 1973 diretto da Zinnemann e poi con un remake del '97 che vide Bruce Willis nei panni di The Jackal. Oggi tocca a Eddie Redmayne impersonare un antieroe di cui è impossibile non innamorarsi, e che di generazione in generazione è riuscito a entrare nell'immaginario comune. Per farlo si è allenato per mesi, prendendo lezioni di lingue straniere e imparando persino a montare e smontare l'arma da solo.

Che abbia scelto questa serie per il suo ritorno sul piccolo schermo non stupisce: il progetto ambizioso ed esplosivo è stato realizzato in grande stile, con una fotografia cinematografica e un regista – Brian Kirk – che sa il fatto suo. In questa riscrittura riusciamo ad apprezzare la psicologia complessa de Lo Sciacallo, che si divide tra l'essere un freddo assassino su commissione e un uomo che prova a vivere una vita normale insieme alla sua famiglia. Nei 10 episodi il personaggio di Redmayne si muove tra centinaia di location tra cui Vienna, Londra, Bucarest, alle prese con una missione segreta con tanto di travestimenti e inseguimenti, chiaramente insieme all'inseparabile pistola con silenziatore. Chi ama il classico spy apprezzerà gli easter egg disseminati qui e lì, ma la storia è così ben intrecciata che saprà coinvolgere proprio tutti.

Non manca infatti la classica dinamica gatto-topo. Lashana Lynch (Bianca) non dà un attimo di tregua allo sciacallo: l'ufficiale dell'Intelligence britannica è l'incaricata a dare la caccia al killer, ma il rapporto che si crea tra i due è sfaccettato, d'ammirazione e d'odio. A regalare emozioni uniche per una serie-tv come non se ne vedevano da un po' sono anche la colonna sonora straordinaria, un'attenzione particolare ai costumi di scena e un punto di vista decisamente insolito sulle città europee. Il cast è composto da attori del calibro di Ursula Corbero, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, e tanti altri volti noti di cinema e televisione. Insomma, la posta in gioco per questo nuovo thriller geopolitico è altissima e sarà difficile decidere da che parte schierarsi!

La serie è disponibile da oggi 8 novembre in esclusiva su Sky Atlantic, in streaming solo su NOW e on demand.

