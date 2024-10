video suggerito

Arriva Zorro, la serie sullo spadaccino mascherato con Jean Dujardin e Salvatore Ficarra Zorro sta per tornare con nuove avventure, è l’annuncio di Paramount + dove dal 6 dicembre saranno disponibili gli episodi con protagonista Jean Dujardin, nei panni dello spadaccino mascherato. Nel cast internazionale anche Salvatore Ficarra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il cavaliere mascherato più famoso di sempre è pronto a tornare, stiamo parlando di Zorro. La serie francese con protagonista Jean Dujardin, prodotta da Paramount+, approderà in Italia sulla piattaforma a partire dal 6 dicembre. Il cast è internazionale tra gli interpreti figura anche Salvatore Ficarra, nel ruolo di Bernardo, il fedele servitore dello spadaccino più bravo al mondo.

Le nuove avventure di Zorro con Jean Dujardin

La storia che viene raccontata negli episodi della serie, però, è tutt'altra rispetto a quella conosciuta ai più. È il 1821 e Don Diego de la Vega è diventato il sindaco di Los Angeles, ed è sempre più desideroso di migliorare la sua città, ma si troverà a dover affrontare una serie di difficoltà finanziarie, per colpa di un uomo d'affari locale, Don Emmanuel, ma il fatto di essere sindaco non basterà per porre fine alle ingiustizie. Ragion per cui, dopo un po' di reticenza, sembra sia arrivato il momento di far comparire nuovamente Zorro. Diego de la Vega non veste i panni dello spadaccino da almeno vent'anni, ma non c'è altra alternativa che farlo tornare ad agire, ma per alternare le due identità, rischia di mettere a dura prova il matrimonio con Gabriella che non è mai venuta a conoscenza del suo segreto.

Il successo del personaggio di Zorro

Il personaggio di Zorro nasce nel 1919 dalla mente di Johnston McCulley, e compare per la prima volta nel romanzo La maledizione di Capistrano, pubblicato a puntate su una nota rivista dell'epoca. Si decise, poi, di farne un film e l'autore, sorpreso dal successo riscontrato dalla pellicola, iniziò a scrivere nuove storie, l'ultima fu pubblicata, dopo la sua morte, nel 1959. Negli anni, però, Zorro è stato protagonista dei più disparati remake, sia cinematografici che televisivi. Si ricordano, tra i tanti ad averlo interpretato attori come Alain Delon, Anthony Hopkins, il più recente tra loro, che comunque risale al 1998 è quello di Antonio Banderas. Anche sul piccolo schermo, però, non sono mancati interpreti illustri, la più famosa è senza dubbio quella prodotta da Disney e realizzata dal 1957 al 1959, arrivata in Italia dal 1966 con Guy Williams ad interpretare Don Diego.