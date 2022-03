Amazon acquista la casa di produzione MGM, quella che ha prodotto i film di James Bond Amazon ha acquistato una delle più grandi case di produzione americane, ovvero la MGM, che ha prodotto franchise di livello come James Bond e Rocky. L’acquisizione comporterebbe un grande passo avanti per la piattaforma streaming, sempre più competitiva sul mercato.

A cura di Ilaria Costabile

Amazon ha acquistato una delle case di produzione di più note di Hollywood, si tratta della MGM che ha realizzato anche i film di James Bond, comprata per 8.5 miliardi di dollari. Una mossa finalizzata a potenziare le produzioni del noto colosso che, infatti, tende ad incrementare la competizione con gli altri colossi dello streaming, come Netflix o Disney+. L'annuncio dell'avvenuta compravendita è stato rivelato giovedì 17 marzo, come riportato anche dalla CNN.

L'accordo tra Amazon e MGM

Un accordo vantaggioso, soprattutto per Amazon Prime che, infatti, andrà ad includere nel suo catalogo anche i migliaia di film e programmi televisivi prodotti in questi anni dalla MGM, diventando di fatto una delle piattaforme streaming più competitive sul mercato. Ovviamente, tra i tanti titoli che compariranno c'è anche l'ultimo di James Bond, ovvero "No time to die", ma tanti altri sono i franchise firmati MGM, come ad esempio la saga di Rocky. Non è da sottovalutare, infatti, l'impatto che comporta una annessione di questo genere, come dichiarato anche da Mike Hopkins, SVP di Prime Video e Amazon Studios: "La MGM ha un'eredità di quasi un secolo nella produzione di intrattenimento eccezionale e condividiamo il loro impegno nel fornire un'ampia lista di film e programmi televisivi originali a un pubblico globale".

I termini dell'accordo

Secondo il Wall Street Journal, Amazon avrebbe già portato avanti tutte le pratiche necessarie, anche quelle necessarie per l'antitrust, ma è stato fissato un limite ben preciso, ovvero entro la metà di marzo, per contestare l'accordo. Anche per l'Unione Europea, però, non ci sarebbero problemi di concorrenza che quindi potrebbero danneggiare i termini dell'accordo, dal momento che l'acquisizione di un colosso come la MGM da parte di Amazon rappresenterebbe un salto in avanti sia in termini di produzione che di fruizione della piattaforma, in un mercato che diventa sempre più esigente in fatto di proposte per i suoi utenti.