Al via le riprese di Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo resterà per poco sul set come Meredith Grey Sta per tornare sul piccolo schermo Grey’s Anatomy: la 19esima stagione è in preparazione, ieri sono partite le riprese. Variey ha svelato che Meredith Grey sarà sul set ancora per poco, l’attrice Ellen Pompeo dopo 8 episodi saluterà per nuovi impegni lavorativi.

A cura di Gaia Martino

Ellen Pompeo alias Meredith Grey potrebbe ridurre la sua presenza nella prossima stagione di Grey's Anatomy. Il medical drama più famoso di sempre, diventa anche uno dei più longevi: ha raggiunto la diciannovesima stagione, attualmente in preparazione, senza paura di arrivare ad un racconto ormai esasperato. L'ideatrice Shonda Rhimes a seguito dell'annuncio dell'emittente americana che comunicò la messa in onda dei nuovi episodi si disse entusiasta all'idea di poter continuare a raccontare le storie dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Di Meredith Grey non si parlerà però a lungo: secondo Variety apparirà solo in 8 episodi.

Meredith Grey verso l'addio a Grey's Anatomy

Variety svela che Ellen Pompeo sta lavorando ad una serie per la piattaforma Hulu ispirata ad una storia vera, della quale sarà protagonista e produttrice. Non ha ancora un titolo ma racconterà la vicenda di una coppia del Midwest, genitori di tre figli, che adotta una bambina affetta da nanismo. Negli anni scoprirà di aver a che fare con una bambina con una storia diversa da quanto raccontato. In relazione a tale novità, dovrebbe ridursi la sua presenza nel medical drama che le ha regalato l'enorme successo di cui vanta oggi. L'attrice dovrebbe apparire solo nei primi 8 episodi di Grey's Anatomy 19, di cui è produttrice esecutiva, ma nei successivi continuerà ad essere la voce narrante. Dopo l'addio di Cristina Yung, l'addio di Derek Sheperd, il personaggio di Meredith spezzerà un'altra volta i cuori dei fan della serie tv.

Le novità di Grey's Anatomy 19, new entry e quando inizia

Sarebbe sempre più vicina la data di partenza della 19esima stagione di Grey's Anatomy: ieri il cast si è riunito sul set per la prima puntata dei nuovi episodi, la 19×01, come ha rivelato Kim Raver alias Teddy. La serie potrebbe essere già pronta per la messa in onda il 6 ottobre 2022 in America. In Italia dovrebbe arrivare qualche settimana più tardi, come di consueto, si legge su TvBlog. Ci saranno volti nuovi, specializzandi pronti a entrare nel vivo del Grey Sloan Memorial, come Harry Shum, noto per essere stato nel cast di Glee, Adelaide Kane, Alexis Floyd volto di Inventing Anna, Niko Terho, Midori Francis. Resteranno ancora i veterani Chandra Wilson e James Pickens Jr alias Miranda Bailey e Richard Webber, così come Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie).