Adorazione, la nuova serie sugli adolescenti su Netflix: trama, cast e quanti episodi sono

A cura di Elisabetta Murina

Da mercoledì 20 novembre, su Netflix, è disponibile Adorazione. Si tratta di una nuova serie che ha come protagonisti un gruppo di adolescenti e un evento che cambia le loro vite: la scomparsa dell'amica Elena in circostanze misteriose. Una storia di formazione con uno sfondo thriller, in cui segreti, bugie e gelosie si mescolano per arrivare alla verità. Sei gli episodi in totale, con un cast composto da attori emergenti e volti già noti al pubblico, tra cui Ilenia Pastorelli e Noemi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla storia.

La trama di Adorazione, la serie in streaming su Netflix

Ambientato a Sabaudia, nella provincia dell'Agro Pontino, Adorazione racconta l'estate di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti, che cambia per sempre a causa di un fatto imprevisto: in una notte dopo la fine della scuola, Elena scompare misteriosamente. Ognuno degli amici ha un legame diverso con la sedicenne: sa qualcosa che non dice e forse nasconde un indizio che potrebbe aiutare a ritrovarla. Bugie, misteri e gelosie si intrecciano fino a portare a galla la verità, lasciando che ogni protagonista faccia i conti con la sua vita, tra relazioni e contesto familiare.

Il cast completo con Noemi e Ilenia Pastorelli

Il cast di Adorazione è composto da numerosi attori emergenti, alle prime esperienze sul set di una serie televisiva, come Alice Lupparelli, Noemi Magagnini e Tommaso Donadoni. Presenti anche volti già conosciuti dal pubblico, tra cui Ilenia Pastorelli, la cantante Noemi negli inediti panni di attrice e Federico Russo (ex volto di Curon e de I Cesaroni). Di seguito il cast completo della serie:

Noemi Magagnini interpreta Vanessa

Alice Lupparelli interpreta Elena

Beatrice Puccilli interpreta Vera

Penelope Raggi interpreta Diana

Luigi Bruno interpreta Gianmarco

Giulio Brizzi interpreta Giorgio

Tommaso Donadoni interpreta Enrico

Federico Russo interpreta Christian

Alessia Cosmo interpreta Teresa

Federica Bonocore interpreta Melissa

Barbara Chichiarelli interpreta Chiara

Claudia Potenza interpreta Manuela

Max Mazzotta interpreta Ricotta

Mario Sgueglia interpreta Andrea

Biagio Forestieri interpreta Walter

Michele Rosiello interpreta Claudio Ronchi

Nicol Castagna interpreta Arianna

Ilenia Pastorelli interpreta Enza

Noemi interpreta Diletta

Quante puntate sono e quando escono

Gli episodi che compongono Adorazione sono 6 in totale e sono disponibili sulla piattaforma streaming Netlfix da mercoledì 20 novembre. Gli spettatori potranno così entrare direttamente nella storia liberamente ispirata al romanzo della scrittrice Alice Urciolo, in cui bugie, segreti, gelosia e possesso si intrecciano tra loro.

La colonna sonora della serie tra Fabri Fibra e Madame

La colonna sonora di Adorazione, che accompagna il racconto dei personaggi, è firmata da diversi autori noti nel panorama musicale italiano: Fabri Fibra ha composto l'omonimo brano che dà il titolo alla serie (Adorazione), mentre Madame ha scritto Ghost Town, che affronta il tema della provincia. Presenti anche artisti emergenti, come Ormai feat Delicottero con i brani Decisamente Blu e Quando hai riso di me.