25 anni di Dawson’s Creek, Katie Holmes: “Nostalgia di quando non eravamo incollati agli smartphone” Il prossimo gennaio la serie tv compirà 25 anni, “prima che gli smartphone cambiassero il nostro mondo”, osserva Katie Holmes. “Per questo oggi la serie gode di un forte elemento nostalgico”.

A cura di Giulia Turco

Katie Holmes torna a parlare di Dawson’s Creek in occasione del 25esimo anniversario della serie che ricorrerà a gennaio 2023. Il celebre show americano è andato in onda per sei stagioni, per un totale di 128 episodi, e ha segnato un’intera generazione: “È una storia di semplicità”, ricorda Katie Holmes ad Et Online. “I protagonisti erano quattro bambini che cercavano di capire come crescere, vivendo tutte le emozioni che questo processo comporta”.

Katie Holmes spiega cosa ha reso Dawson’s Creek una serie memorabile

La serie tv è andata in onda dal 1998 al 2003 portando in scena le vite dei quattro protagonisti appena adolescenti, tra amori, delusioni e prospettive per il futuro. Insieme a Katie Holmes e al protagonista James Van Der Beek, nel cast anche Michelle William nei panni dell’amica Jen e Joshua Jackson nel ruolo dell’indimenticabile Pacey, che nel 2018 hanno organizzato una reunion in. occasione dei 20 anni dal primo episodio. Erano gli anni a cavallo del 2000, un’epoca che sembra già più lontana di quanto non sia realmente. “Tutto questo accadeva prima che gli smartphone cambiassero davvero il nostro mondo”, osserva l’attrice. “Per questo oggi la serie gode di un forte elemento nostalgico. Tipo: wow, non riesco nemmeno na ricordare com’era prima che il nostro sguardo fosse sempre fisso sugli schermi”.

Oggi è regista del suo secondo film

Katie Holmes è attualmente alle prese con il suo secondo film da regista. Si tratta di Along Together, un film sulla storia di due perfetti sconosciuti che si ritrovano insieme nel culmine della pandemia, ispirata dal tempo che Holmes ha trascorso in quarantena. “Nasce dal desiderio di scrivere una storia d’amore in un periodo che tutti abbia attraversato e che credo impiegheremo tempo per superare”, ha spiegato nel corso dell’intervista. “Sono grata di non avere subito gravi perdite durante la pandemia, per me è stata l’occasione per prendere un profondo respiro e imparare di nuovo ad ascoltare”.