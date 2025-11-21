X Factor 2025, chi sono i cantanti in semifinale e gli eliminati dopo la puntata degli inediti

Viscardi

Giovedì 20 novembre 2025 è andata in onda su Sky e in streaming su Now la quinta puntata dei Live di X Factor 2025, che ha definito la rosa dei sei semifinalisti che giovedì 27 novembre si contenderanno l'accesso alla finalissima di piazza del Plebiscito a Napoli, prevista per il 4 dicembre.

Chi sono i concorrenti in semifinale

A guadagnarsi il pass per la semifinale del 27 novembre sono stati sei artisti: PierC, Rob, Tomasi, eroCaddeo, tellynonpiangere e Delia. Questi sei talenti si sfideranno la prossima settimana per conquistare un posto nella finalissima napoletana del 4 dicembre, che si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione.

La serata ha visto i concorrenti confrontarsi su un doppio binario: nella prima manche hanno presentato i loro inediti, brani originali che rappresentano l'identità artistica di ciascuno. PierC ha aperto le danze con ‘Neve sporca‘, seguito da Viscardi con ‘Scinneme ‘a cuollo‘, Tomasi con ‘Tatuaggi‘, eroCaddeo con ‘Punto‘, Rob con ‘Cento ragazze‘, tellynonpiangere con ‘Barche di carta‘ e Delia con ‘Sicilia bedda‘.

Nella seconda manche, dedicata alle cover, gli artisti hanno reinterpretato brani celebri: Tomasi ha scelto ‘The lonelinest‘ dei Maneskin, tellynonpiangere ‘Nei treni la notte‘ di Frah Quintale, Delia un mashup, eroCaddeo ‘Ancora‘, PierC ‘Life on Mars?‘ di David Bowie e Rob ‘Un'emozione da poco‘.

I cantanti eliminati nella puntata del 20 novembre 2025

La serata ha visto l'eliminazione di Viscardi, finito al ballottaggio dopo entrambe le manche. Il giovane artista, che aveva presentato l'inedito ‘Scinneme ‘a cuollo', era finito in zona rischio già dopo la prima esibizione. Anche Delia è finita al ballottaggio dopo la seconda manche, ma alla fine è stata proprio Viscardi a dover abbandonare la competizione a un passo dalla semifinale.

Con questa eliminazione, il percorso di X Factor 2025 entra nella fase decisiva: la semifinale del 27 novembre stabilirà chi avrà l'opportunità di esibirsi nella cornice spettacolare di piazza del Plebiscito a Napoli il 4 dicembre, davanti a migliaia di persone e sotto gli occhi di milioni di telespettatori.