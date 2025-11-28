I finalisti di X Factor 2025 e cosa è successo nella puntata del 27 novembre

I finalisti di X Factor 2025 sono Rob, Delia, PierC e eroCaddeo, che volano dritti verso la finale del 4 dicembre a Napoli in Piazza del Plebiscito. Quella del 27 novembre è stata una serata carica di tensione, tra esibizioni e colpi di scena: ecco cosa è successo in puntata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I finalisti di X Factor 2025 sono Rob, Delia, PierC e eroCaddeo: sono loro i quattro nomi che volano dritti verso la finalissima del 4 dicembre a Napoli, ancora una volta allestita in Piazza del Plebiscito. Una scelta che la produzione conferma per il secondo anno consecutivo e che promette un evento enorme, che vedrà la presenza eccezionale di Laura Pausini. A guidare la serata ci sarà Giorgia, mentre al tavolo dei giudici torneranno Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. La puntata del 27 novembre è stata tra le più sorprendenti dell’anno: esibizioni, verdetti e una corsa alla finale decisa sul filo. Ecco cosa è successo.

Chi sono i finalisti di X Factor 2025

La prima concorrente a conquistare l’accesso diretto alla finale del 4 dicembre a Napoli è stata Rob, la più votata dal pubblico al termine della prima manche con l'orchestra dal vivo. Gli altri due finalisti, annunciati da Giorgia alla fine della seconda manche, sono stati Delia e PierC. L'ultimo finalista è stato infine eroCaddeo, che ha vinto al ballottaggio finale contro Tomasi.

I quattro finalisti di X Factor 2025: Rob, eroCaddeo, Delia e PierC

Chi è uscito nella puntata del 27 novembre 2025

I due esclusi della serata sono stati decretati nel corso della seconda manche: Tellynonpiangere è stato eliminato subito, mentre eroCaddeo e Tomasi si sono esibiti di nuovo dopo essere finiti al ballottaggio finale davanti ai giudici. Dopo essersi consultati per alcuni minuti, questi ultimi hanno poi scelto di eliminare proprio Tomasi.

Cosa è successo durante la semifinale di giovedì 27 novembre

La semifinale di X Factor 2025 ha visto i sei concorrenti rimasti sfidarsi durante la serata più impegnativa dell’intera edizione: la puntata, non a caso, si è subito aperta con uno scontro anche tra i giudici, in particolare tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Il sesto Live si è giocato su due manche decisive. La prima, quella con l’orchestra dal vivo, ha dato una nuova veste alle cover scelte dai giudici e ha assegnato il primo pass per la finale a Rob. Chi è rimasto in gara ha affrontato poi la seconda manche, quella “classica”: il meno votato è stato Tellynonpiangere, che è stato eliminato subito, mentre gli altri due meno votati – eroCaddeo e Tomasi – sono finiti al ballottaggio per l’ultimo verdetto della serata. A movimentare il Live è arrivato anche Irama, ospite speciale. Mentre la superospite della finale sarà Laura Pausini.