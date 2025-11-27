Programmi tv
Achille Lauro spiazza Gabbani a X Factor: “Fai polemica solo per alimentare il programma”, interviene Giorgia

Scintille tra Achille Lauro e Francesco Gabbani in apertura della semifinale di X Factor 2025 dopo l’esibizione di Tellynonpiangere. Il botta e risposta tra i due giudici: “Quest’edizione è bella anche se non discutiamo”, “Cerco solo di fare giustizia”.
A cura di Sara Leombruno
Scontro tra Achille Lauro e Francesco Gabbani in apertura della semifinale di X Factor 2025 dopo l'esibizione di Tellynonpiangere. Il botta e risposta tra i due giudici dopo la cover di A Te di Lorenzo Jovanotti: "Fai polemiche per alimentare il programma", "Cerco solo di fare giustizia".

Lo scontro dopo l'esibizione di Tellynonpiangere

La semifinale di X Factor 2025 si è aperta con un clima tutt’altro che rilassato. Dopo la cover di A Te di Lorenzo Jovanotti, eseguita da Tellynonpiangere, Achille Lauro ha dato un giudizio che ha subito acceso gli animi: per lui il concorrente “è stato meglio delle altre volte”, ma continua a essere un artista “più da discografia che da un programma come questo”, perché in un contest di cover risulta – secondo lui – più limitato rispetto agli altri a livello vocale. Parole che non sono piaciute a Gabbani, che è intervenuto accusando il collega di mandare un messaggio sbagliato: per il cantautore toscano, X Factor non è soltanto una gara di virtuosismi vocali e quel tipo di commento rischia di escludere chi punta soprattutto sull’emozione.

La provocazione di Lauro e l'intervento di Giorgia

Lauro non ha fatto un passo indietro e ha ribadito la sua posizione: secondo lui ci sono tanti artisti non tecnicamente perfetti, ma che brillano con i propri brani originali, mentre sulle cover perdono spessore. E quando la discussione ha iniziato a scaldarsi, il giudice ha lanciato la frase che ha incendiato il tavolo: Se devi fare polemica per alimentare il programma ti ricordo che questa edizione è bella perché non discutiamo, ha detto a Gabbani, che si è difeso specificando di voler solo "fare giustizia" nei confronti del suo allievo.

Il botta e risposta è terminato solo quando è intervenuta Giorgia, che ha invitato i due ad andare avanti con lo show. La discussione è proseguita anche dopo l’esibizione di Rob, quando Lauro, rivolgendosi di nuovo al collega, ha rincarato la dose: “Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata”. Un commento che ha lasciato Gabbani visibilmente spiazzato, chiudendo uno degli scambi più tesi dell’intera edizione.

