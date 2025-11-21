“Che scandalo”, l’amarezza di Viscardi a X Factor dopo il verdetto del televoto

È stata una serata amara per Viscardi, l'artista di X Factor eliminato a un passo dalla semifinale dopo aver presentato il suo inedito, il brano Scinneme ‘a cuoll' nel corso del quinto live di questa edizione. Una canzone convincente, molto in linea con il suo stile, che non sembra avere convinto il pubblico, visto che è stato proprio lui a finire al ballottaggio nella prima manche in cui sono stati presentati gli inediti. Verdetto accolto con un sorriso amaro da Viscardi, che si è lasciato scappare un "vergogna", immortalato dalle telecamere.

La reazione di Viscardi al televoto

La prima manche del quinto live di X Factor 2025 si è concentrata proprio sugli inediti dei concorrenti rimasti in gara. PierC, Rob, Tellynonpiangere, Delia, Tomasi, EroCaddeo e Viscardi hanno proposto al pubblico le canzoni con cui proveranno a dire la loro in radio nelle prossime settimane. A farne le spese è stato proprio Viscardi, la sua Scinneme ‘a cuoll' non ha convinto il pubblico da casa che, attraverso il televoto, ha decretato dovesse essere lui il primo candidato al ballottaggio di fine puntata. Una decisione che ha deluso parte del pubblico in studio, Paola Iezzi è corsa subito a consolarlo, parlandogli all'orecchio e invitandolo a caricarsi in vista del ballottaggio, ma Viscardi, pur sorridendo, non è riuscito a nascondere un pizzico di amarezza per il giudizio del pubblico al suo inedito ed ha ripetuto per due volta, in favore di telecamera, la parola "vergogna".

L'eliminazione di Viscardi contro Delia

Un ballottaggio che si è rivelato fatale per Viscardi. La seconda manche, infatti, ha determinato che toccasse Delia a scontrarsi con lui per rimanere in gara e arrivare in semifinale. Lo stesso Viscardi, rientrando in studio, ha detto da subito di essere consapevole non ci fosse sfida con Delia e infatti, nonostante il cavallo di battaglia Purple Rain, i giudici hanno deciso che dovesse essere lui a lasciare il programma.