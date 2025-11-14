X Factor perde due concorrenti, doppia eliminazione nella quarta puntata dei live

Nel corso della quarta puntata di X Factor doppia eliminazione: a farne le spese sono state Michelle e Layana, che ha perso al ballottaggio finale.

Nella quarta puntata dei Live Show di X Factor 2025, il talent di Sky arriva a un punto di svolta di questa edizione, con la doppia eliminazione che ridimensiona fortemente il cast e avvia il programma verso la fase finale di questa annata. Una serata intitolata Hell Factor che ha visto, per la prima volta in questa edizione, una doppia eliminazione. A lasciare il programma sono due concorrenti, che erano state ai ballottaggi anche nelle scorse settimane.

Una puntata iniziata con una manche speciale, chiamata la Giostra, in cui tutti i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia, che ha poi lasciato spazio arrivato alle due manche regolari con le assegnazioni della serata. Quindi è arrivato il momento della prima eliminazione lampo e farne le spese è stata Michelle, votata per uscire dopo che nelle scorse settimane aveva già rischiato l'eliminazione, salvandosi al ballottaggio di 15 giorni prima.

Le due eliminazioni della serata

Successivamente in ballottaggio sono finiti il penultimo e il terzultimo della classifica complessiva, ovvero LAYANA e VISCARDI, che hanno cantato Meravigliosa creatura di Gianna Nannini e Crazy di Gnarls Barkley per giocarsi la permanenza nel programma. La decisione, come sempre, è spettata ai quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che hanno decretato la seconda eliminata della serata, LAYANA, anche lei uscita vincitrice dal ballottaggio della scorsa settimana.

Giorgia ricorda Peppe Vessicchio

Alcuni momenti speciali nel corso della serata, dall'apertura con un tango con Giorgia e Pierfancesco Favino, al ricordo di Giorgia del maestro Peppe Vesssicchio, morto pochi giorni fa: "Che questo applauso giunga dove deve giungere. Ci ha regalato tanta musica, e la musica resta sempre". Ospite della serata è stato Mika, ex giudice del talent, che ha presentato il suo nuovo singolo.