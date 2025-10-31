“Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”, Achille Lauro mette in difficoltà Giorgia a X Factor

Sfiorato lo scontro tra Achille Lauro e Giorgia verso la fine del secondo live di X Factor 2025. La conduttrice ha chiamato il giudice a votare ma l’artista ha preteso di essere interpellato per ultimo, nonostante le indicazioni contrarie di Todrani: “Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”.

Il secondo Live di X Factor 2025 si è concluso con lo scontro sfiorato tra Giorgia e Achille Lauro. Chiamato a decidere chi eliminare tra Amanda – della squadra di Jake La Furia – e Michelle – della squadra di Francesco Gabbani – Lauro ha preteso di essere chiamato a votare per ultimo, invitando la collega Paola Iezzi a parlare prima di lui. Giorgia si è opposta, chiedendo al giudice di seguire l’ordine che dalla produzione le era stato imposto. Lauro, però, è rimasto fermo sulla sua posizione e, di fronte alla gentile richiesta della conduttrice di procedere, è rimasto irremovibile: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”. A quel punto, con un sorriso forzato di fronte alla pretese del giudice, Giorgia è stata costretta a procedere e a passare la parola a Paola affinché votasse per stabilire quale tra le due artiste eliminare.

Perché Achille Lauro ha preteso di votare per ultimo

La richiesta di Achille di votare per ultimo ha una ragione precisa. Il cantante, coach del talent show, ha voluto attendere che fosse Paola a votare prima di lui per poter fare il nome della concorrente meno votata e mandare le due giovani cantanti al Tilt, affinché fosse il pubblico attraverso il televoto a decidere chi far restare tra Amanda e Michelle. Una strategia, quella di Lauro, che ha dato i suoi frutti perché l’eliminazione è stata strutturata esattamente nel modo che il cantante aveva immaginato, e cioè con la possibilità di far decidere agli spettatori da che parte schierarsi.

Amanda eliminata durante il secondo Live di X Factor 2025

Alla fine, a essere eliminata attraverso il televoto è stata Amanda Bottini, cantante appartenente al team di Jake La Furia. La giovane aveva portato sul palco il suo cavallo di battaglia che, tuttavia, non è bastato a garantirle la vittoria contro la collega Michelle, ritenuta dai giudici – ed evidentemente anche del pubblico a casa – più matura sotto il profilo artistico e, soprattutto, meglio preparata ad affrontare il percorso che dopo il programma potrebbe arrivare per lei.