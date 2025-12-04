Dove vedere la finale di X Factor 2025 in diretta tv e streaming e come votare i finalisti

Stasera 4 dicembre va in scena la finalissima di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito a Napoli: ecco a che ora inizia lo show, dove vederlo in diretta tv e streaming e come partecipare al televoto da casa per scegliere il vincitore di questa edizione.

Stasera, giovedì 4 dicembre, X Factor 2025 arriva al suo grande atto finale. L’appuntamento è alle ore 21:00 in una delle piazze più iconiche d’Italia, Piazza del Plebiscito a Napoli, che per una notte diventa il cuore pulsante della musica. Al termine della serata verrà decretato il vincitore di questa edizione, dopo un percorso lungo mesi fatto di audizioni, live e colpi di scena. Sul palco, come ospiti d’eccezione, saliranno anche Laura Pausini e Jason Derulo. Chi non potrà essere fisicamente in piazza potrà comunque seguire la finalissima comodamente da casa, in televisione o in streaming. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vederla e come partecipare al televoto.

La finale di X Factor 2025 in diretta su Sky, TV8 e in streaming

La finalissima sarà trasmessa in diretta su Sky Uno per tutti gli abbonati Sky e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Anche chi non ha un abbonamento potrà seguirla senza problemi: l’evento andrà infatti in onda in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. In un secondo momento, la puntata sarà disponibile anche on demand tramite Sky Go e NOW, per chi volesse rivedere le esibizioni dei finalisti. Tutto inizierà alle 21:00 in punto: da quell’istante, sotto le luci di Napoli e davanti a migliaia di spettatori, partirà la sfida definitiva per conquistare il titolo di vincitore di X Factor 2025.

Come votare il vincitore da casa

Anche il pubblico da casa potrà avere un ruolo decisivo. Il televoto sarà attivo nel corso della serata e partecipare sarà semplice e gratuito. Sarà possibile votare attraverso il sito ufficiale di X Factor, accedendo da desktop o mobile con il proprio Sky ID oppure registrandosi. In alternativa, si potrà utilizzare l’App ufficiale di X Factor, disponibile su iOS e Android, dove basterà entrare nella sezione dedicata al voto. Gli abbonati Sky potranno anche votare direttamente dal televisore, usando il tasto verde del telecomando Sky Q oppure le funzioni interattive di Sky Glass. Ogni scelta farà la differenza: la somma dei voti del pubblico determinerà il nome del vincitore di questa edizione. Una notte decisiva, che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena fino all’ultimo istante.