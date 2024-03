Vincenzo Schettini de La fisica che ci piace arriva in tv: il programma su Rai 2, quando e a che ora Vincenzo Schettini, docente diventato famoso sui social con l’account “La fisica che ci piace”, arriva in tv. Prevista per metà aprile, la trasmissione La fisica dell’amore andrà in onda in seconda serata con nomi come Rocco Siffredi e Nunzia De Girolamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vincenzo Schettini, il docente e content creator – che sui social con La fisica che ci piace ha più di tre milioni di followers divisi tra Facebook, Instagram, Tik Tok – approderà in televisione. Secondo quanto rivelato dal sito davidemaggio.it, Schettini avrà un suo programma su Rai 2: La fisica dell'amore.

Vincenzo Schettini, il prof in Tv su Rai 2

Stando alle prime indiscrezioni, La fisica dell'amore dovrebbe andare in onda in seconda serata il martedì e il mercoledì. Ogni puntata dovrebbe iniziare con un esperimento su un sentimento, provando a unire la scienza all'animo umano. Sulla falsariga dei video di Vincenzo Schettini sui social, il prof cercherà di catturare l'attenzione del pubblico mostrando quanto la fisica sia parte integrante della quotidianità. Il sentimento diventerà punto di partenza per dialogare con gli ospiti del programma, che – secondo quanto riportato sul sito di Davide Maggio – saranno personaggi come il pornoattore Rocco Siffredi, la cantante Rita Pavone, la conduttrice Nunzia De Girolamo e il comico Peppe Iodice.

Vincenzo Schettini, l'insegnante del web

È dal 2017 che Vincenzo Schettini fa divulgazione scientifica sui social, da Facebook a Tik Tok sono grandi e piccoli a seguire con attenzione le sue appassionanti lezioni. Schettini, con una laurea in Fisica e una cattedra alle superiori, dopo aver conquistato il web si prepara alla televisione. Il prof è anche autore di due libri, La fisica che ci piace (che ha sfiorato le 100.000 copie vendute) e Ci vuole un fisico bestiale, in cui racconta la vita e i segreti di studiosi del calibro di Leonardo da Vinci, Enrico Fermi, Albert Einstein e Stephen Hawking. In primavera ha in programma un tour nei principali teatri italiani con la rassegna: Il Palco Possibile. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni, iniziativa dedicata ai ragazzi per stimolare l'interesse nelle professioni scientifiche legate alla tutela dell'ambiente.