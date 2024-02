Ascolti tv sabato 24 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e Tale e Quale Sanremo Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Tale e Quale Sanremo, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di sabato 24 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di sabato 24 febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo, lo show condotto da Carlo Conti. Canale5 ha proposto una nuova puntata di C'è posta per te di Maria De Filippi. Su Italia1 il film Cattivissimo Me 2. Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill, Io sto con gli ippopotami. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra C'è posta per te e Tale e Quale Sanremo

Nel corso della prima serata di sabato 24 febbraio, Rai1 ha proposto la puntata finale di Tale e Quale Sanremo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alessandro Greco, che si è cimentato con l'imitazione di Toto Cutugno e ha intonato la canzone Gli amori. Un omaggio che ha incantato la giuria. Il programma di Carlo Conti è stato seguito da 3.159.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di C'è posta per te ricca di storie interessanti. Ospiti Il Volo – Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – e Alessandro Siani. Il programma di Maria De Filippi ha registrato 4.659.000 spettatori con il 31% di share, attestandosi come programma più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio a due episodi delle serie televisive F.B.I. e F.B.I. International che sono stati seguiti rispettivamente da 919.000 spettatori con il 4.8% di share e da 777.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 in onda il programma di approfondimento Il Provinciale – Il racconto dei racconti con Federico Quaranta e Angela Rafanelli, che ha registrato 493.000 spettatori con il 2.8% di share. Italia1 ha proposto Cattivissimo Me 2, il film ha interessato 822.000 spettatori pari al 4.5% di share. Rete4 ha trasmesso Io sto con gli ippopotami. Il film diretto da Italo Zingarelli e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill è stato seguito da 745.000 spettatori con il 4.3% di share.