Victoria Cabello: “Simona Ventura? Sono la sua riserva, non è stata generosissima con me” In un’intervista Victoria Cabello parla degli incroci casuali della sua carriera con quella di Simona Ventura, cui è succeduta sia a Quelli che il calcio che X Factor. Grande rispetto professionale per lei, ma non manca un pizzico di risentimento.

A cura di Andrea Parrella

Tra le buone notizie dell'ultima stagione televisiva c'è stato il ritorno in video di Victoria Cabello, vincitrice di Pechino Express e pronta a tornare definitivamente alla conduzione dal prossimo anno conun programma su Sky tutto suo. La presentatrice ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dalla quale sono emersi alcuni spunti interessanti rispetto alle sue esperienze e ai rapporti con altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Victoria Cabello si è ad esempio espressa sull'esperienza a X Factor, dove è stata giudice per un'edizione che, a quanto pare, non ricorda con grande piacere: "“Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare", ha detto. Proseguendo con i dettagli:

Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata.

Ma il passaggio più rilevante è di sicuro quello che riguarda Simona Ventura, cui Cabello è succeduta sia alla conduzione di Quelli che il calcio che proprio a X Factor: "Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo". Pur confermando una profonda stima professionale per la collega, Victoria Cabello non ha potuto non sottolineare un aspetto:

Ho sempre stimato Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Poi lei non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola.

Quindi il ricordo del suo Sanremo, nel 2006, insieme a Giorgio Panariello e Ilary Blasi: "Io ero l’outsider, arrivavo da Mtv, quando hanno fatto il mio nome molti si erano chiesti: ma chi cavolo è? La Cabello? Chi? Sono stata scelta da Panariello che probabilmente soffriva di insonnia e guardava Mtv di notte. Da outsider puoi permetterti di fare e dire qualunque cosa, me la sono goduta perché il peso non era sulle mie spalle. A Sanremo tornerei subito".