Via dei Matti n.0 chiude con l’ultima puntata del 25 novembre, ospite Renato Zero Valentina Cenni e Stefano Bollani saluteranno il pubblico con l’appuntamento di venerdì 25 novembre, che chiuderà la seconda stagione del programma di Rai3.

A cura di Andrea Parrella

Si chiuderà con la puntata di venerdì 25 novembre la stagione di Via dei Matti N.0, il programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda tutte le sere alle 20.15 su Rai 3. Il programma, piccola perla della programmazione di Rai3 delle ultime due stagioni televisive, terminerà la lunga stagione, durata circa tre mesi e con più di 60 puntate, con la presenza di uno dei pilastri della musica italiana. Presente in studio con Bollani e Cenni ci sarà infatti Renato Zero.

Con la presenza dell'artista romano si chiude dunque la seconda stagione di un programma che è riuscito a riportare il pubblico appassionato di musica, e non solo, davanti al televisore. Lo ha fatto anche grazie a una collocazione insolita e fortunata, visto l'orario pre-cena che, dopo un iniziale scetticismo, si è rivelato uno spazio assolutamente idoneo per durata alle divagazioni di Cenni e Bollani su come il mondo, essenzialmente, giri attorno alla musica.

"Noi speriamo tanto di usare la televisione in quanto elettrodomestico – aveva detto Bollani in un'intervista a Fanpage.it– per arrivare a tutti. L'intenzione è quella di parlare al bambino, all'esperto di musica, alla persona che non conosce la musica e non pensa possa avere un ruolo importante nella sua vita, magari per convincerlo del contrario". Gli aveva fatto eco Cenni, sottolineando proprio l'importanza della fascia televisiva in cui era stato collocato:

: La cosa bella sono proprio le famiglie a tavola, che si fermano davanti alla Tv, dai bambini agli anziani. Il segreto è in questa fascia oraria che all'inizio ci spaventava e invece si è rivelata la forza di questo programma.

Come previsto, con la conclusione di Via dei Matti N.0 tornerà verosimilmente Geppi Cucciari con Che Succ3de, che precederà Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano nella programmazione serale di Rai3.