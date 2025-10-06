Veronica della Basilicata firma un altro finale da record ad Affari Tuoi: rischia tutto e vince 100mila euro

Altro finale da record per Affari Tuoi. La puntata di stasera è terminata con un’altra vittoria importante: Veronica della Basilicata, dopo una partita altalenante, ha rischiato tutto ed è tornata a casa con 100mila euro.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi stasera, lunedì 6 ottobre 2025, Veronica della Regione Basilicata. Da Matera, fa l'impiegata bancaria ed è mamma di Agnese che ha 4 anni, nata dall'amore con il marito Valerio. Ha giocato accompagnata dalla sorella Annarita e dopo una partita altalenante, ha scelto di seguire l'istinto rifiutando l'ultimo assegno del dottore. Bene ha fatto, perché il suo pacco le ha permesso di tornare a casa con 100mila euro, e firmare un altro finale record per il game show.

La partita di Veronica ad Affari Tuoi

La partita di Veronica non è partita col botto. Con i primi sei tiri ha eliminato dal tabellone 50 euro, 200mila euro, 20 euro, 1 euro, 50mila euro, 300mila euro. Il dottore, allora, ha proposto il cambio: "Questo pacco non mi da particolari emozioni, ma rifiutiamo" ha dichiarato la pacchista prima di proseguire la partita. Eliminati pacchi da 20mila euro, 500 euro e 200 euro, il dottore ha offerto a Veronica l'assegno da 19mila euro, subito tritato.

Con i tiri a disposizione ha eliminato dal tabellone 30mila euro, 10 euro e Gennarino: allora il dottore le ha proposto il cambio, rifiutato. Subito dopo ha aperto il pacco da 75mila euro, e per lei è arrivato un nuovo assegno da 14mila euro: "Rifiuto, vado avanti" ha dichiarato Veronica, prima di aprire il "pacco nero" dal valore di 100 euro. Alla nuova proposta di cambio, la pacchista ha deciso di accettare: "Vado a sentimento" ha commentato prima di cambiare il suo 19 con il pacco numero 9. Con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 10mila euro, e il dottore le ha offerto 15mila euro, rifiutati.

Il finale di Veronica che torna a casa con 100mila euro

Veronica ha aperto il pacco da 100 euro e il dottore le ha proposto il cambio. Dopo averlo rifiutato, ha eliminato dal tabellone 15mila euro. Rimasta in gioco con 0 euro, 5 euro e 100mila euro, il dottore – dopo il gioco delle carte – le ha offerto il cambio, di nuovo rifiutato.

Con l'ultimo tiro a disposizione, ha aperto il suo ex pacco che conteneva solo 5 euro. Quindi, è arrivata sul finale con 0 euro e 100mila euro. Davanti all'assegno da 30mila euro, ha deciso di giocare la sua partita fino alla fine. Veronica è tornata a casa con 100mila euro.