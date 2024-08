video suggerito

Vannacci: “Non ho problemi a slacciarmi i pantaloni per dimostrare di essere uomo”, Brindisi nel panico a Zona Bianca Diretta televisiva caldissima con il generale a Zona Bianca che si scontra con l’attivista Roberta Parigiani: “Non ho problemi a slacciarmi i pantaloni per dimostrare di essere uomo”. Il conduttore cerca di abbassare i toni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dibattito sulla pugile Imane Khelif continua a essere terreno di scontro molto fertile per la televisione dell'infotainment, tant'è che ieri a Zona Bianca si è forse passato un segno sul livello del dibattito. Il Generale Roberto Vannacci, eurodeputato Lega, nello scontro a distanza con l'attivista LGBT+ Roberta Parigiani e Benedetta Scuderi, eurodeputato Verdi: "Sono disponibile a slacciare i pantaloni per dimostrare di essere uomo senza problemi". Il conduttore Giuseppe Brindisi a mani giunte cerca di scongiurare il peggio: "Però, generale, magari una donna come Imane Khelif potrebbe avere qualche problema ed è giusto non rovistare sotto la gonna". La reazione delle donne in studio: "Si rende conto del livello?". Roberto Vannacci ha poi scritto su Facebook un messaggio indirizzato alla Parigiani: "Si presenti la Signora che in TV richiedeva a gran voce che mi slacciassi i pantaloni: sarà per me un piacere…Aspetto…".

Che cosa è successo

"Posso pensare che il CIO sia altamente politicizzato, magari vuole dare voce a chi pensa che la percezione conti più della realtà. Mi sconvolge che il CIO si sia rifiutato a fare i test genetici del DNA", ha dichiarato Vannacci e da qui il "fattaccio":

Io che sono uomo, non ho nessun problema a dimostrarlo, non avrei problemi a sottopormi a qualsiasi test genetico, visivo o tattile per dimostrare il mio genere e il mio sesso.

"Lei si farebbe slacciare i pantaloni per dimostrare che è un uomo?", incalza subito Giuseppe Brindisi mentre in collegamento la Scuderi si sorprende: "Siamo arrivati proprio…allo scandalo".

Senza nessun problema. Ho fatto la visita di leva quarant'anni fa e lo farei anche adesso davanti alle telecamere, non lo faccio per rispetto nei vostri confronti.

"Lo faccia" incalza Roberta Parigiani e il generale prosegue: "Lo farei senza nessun problema davanti a lei". La replica della Parigiani: "Ma si rende conto del livello al quale si sta abbassando?". A questo punto, Giuseppe Brindisi cerca di far rientrare tutto: "Però, generale, magari una donna come Imane Khelif potrebbe avere qualche problema ed è giusto non rovistare sotto la gonna".

Io rispetto tutti, ma a chi mi chiede che età ho, io rispondo 55 e non mi sento discriminato, neanche se mi chiedono di provare qual è il mio sesso. Non c'è alcuna discriminazione.

Il messaggio di Vannacci a Roberta Parigiani: "Si presenti"

Roberto Vannacci ha poi scritto su Facebook un messaggio all'indirizzo di Roberta Parigiani: "Si presenti la Signora che in TV richiedeva a gran voce che mi slacciassi i pantaloni: sarà per me un piacere…Aspetto…".