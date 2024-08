video suggerito

Rissa in tv tra Capezzone e la conduttrice Scampini: “Io domando e tu rispondi, funziona così” La conduttrice Sabrina Scampini contesta le osservazioni di Capezzone su Imane Khelif: “Stiamo parlando sulla base di informazioni buttate così dal web. Scusami Daniele, ma così non si può”. Uno scambio che suggerirebbe che la posizione Mediaset (e di Forza Italia) sull’argomento forse non è lo stesso dei suoi alleati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta in diretta a Stasera Italia tra il direttore di Libero Daniele Capezzone e la conduttrice del programma Sabrina Scampini. Oggetto del contendere ancora le polemiche sulla pugile Imane Khelif. In chiusura di puntata, ieri domenica 4 agosto, la conduttrice arringa il direttore editoriale del giornale vicino al centro-destra in maniera inedita rispetto al contesto: "Tu scrivi che è inammissibile che una persona con cromosomi e livelli di testosterone maschili sia ammessa a gareggiare in una competizione femminile. Perché scrivi questo? Sulla base di cosa scrivi queste cose?". La replica del direttore è infatti sorpresa: "Posso rispondere? O facciamo domanda e risposta?". La conduttrice non si scompone: "Io domando e tu rispondi, succede così qua".

La conduttrice Sabrina Scampini contesta le osservazioni di Daniele Capezzone su Imane Khelif: "Stiamo parlando sulla base di informazioni buttate così dal web. Scusami Daniele, ma così non si può. Perché si parla di livelli e di analisi che non sono state fatte? Non sono state fatte queste analisi". Capezzone risponde: "Ci sono queste analisi, sono state fatte e vanno tirate fuori. È una femmina ma col testosterone maschile".

Lo scambio acceso tra Daniele Capezzone e Sabrina Scampini sorprende perché si è svolto su un terreno di solito ‘amico' alle istanze del giornale diretto dall'ex segretario dei Radicali Italiani nonché portavoce della primissima Forza Italia. D'altronde, il tema della pugile Imane Khelif ha fortemente diviso l'opinione pubblica e sta continuando a farlo. L'approccio attento, scrupoloso e combattivo della conduttrice, che ha tenuto testa all'ospite "amico" addirittura aderendo alle opinioni delle controparti in collegamento – i giornalisti Tiziana Ferrario e Luca Sommi – suggerisce che qualcosa nel mondo dell'informazione Mediaset stia cominciando a cambiare. La posizione di Forza Italia, del resto, è chiara ed è stata ribadita dal deputato Giorgio Mulè in una intervista alla Stampa di oggi: "Rispettate quella pugile. Imane non è Frankenstein. Da Mosca solo fake news".