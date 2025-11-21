Vanessa piange ad Affari tuoi: “Mi sono ammalata di una malattia silenziosa che condiziona la mia vita”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di venerdì 21 novembre. Ha giocato Vanessa dalla regione Valle d'Aosta. Nel programma di Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla madre Lucia. Ha giocato con il pacco numero 17, che conteneva ben 50mila euro, ma che ha cambiato con il pacco numero 8. Purtroppo, è caduta nel tranello del Dottore e si è lasciata guidare da un numero che per lei ha un significato importante. In lacrime ha spiegato che a 8 anni si è ammalata e la vita si è fatta in salita per lei e chi le sta accanto. Ma 8 sono anche gli anni di fidanzamento con l'uomo che sta per diventare suo marito. La concorrente, che si è raccontata generosamente, è tornata a casa a mani vuote.

Affari tuoi, chi è Vanessa concorrente della Valle d'Aosta

Vanessa è la concorrente della Valle d'Aosta che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 21 novembre. È originaria di Nus, ha 28 anni e fa l'impiegata. È fidanzata e l'anno prossimo sposerà Stefano, che fa il Carabiniere come il padre di Vanessa. Ha una sorella, Martina, che ha 25 anni. Si è fatta accompagnare dalla madre Lucia. Quest'ultima ha 50 anni e fa la commessa in un negozio di abbigliamento e articoli per la casa.

Quanti soldi ha vinto Vanessa nella puntata di venerdì 21 novembre

Nei primi sei tiri sono già usciti di scena 300mila euro, 15mila euro e 20mila euro. Ma Vanessa non si è data per vinta e ha chiesto al Dottore di proporle un'offerta. Il Dottore l'ha accontentata con 22mila euro. Vanessa ha deciso di proseguire nel gioco. Uno dei pacchi aperti successivamente, purtroppo, conteneva 100mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 22mila euro. Qui la gaffe di Vanessa che ha replicato: "Accetto il Dottore, rifiuto l'offerta" anziché la classica formula "Ringrazio il Dottore, rifiuto l'offerta". Pronta la battuta di Stefano De Martino a Pasquale Romano: "Il notaio ha segnato tutto, stasera vai a Nus". La partita, intanto, ha continuato a essere disastrosa con l'uscita di scena di 200mila euro e 10mila euro. Il Dottore ha offerto solo 5mila euro, che sono stati rifiutati. Vanessa ha pescato anche il pacco che conteneva 75mila euro e 30mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. A questo punto, Vanessa si è sciolta in lacrime e ha spiegato perché il numero 8 è importante per lei:

Quando avevo 8 anni ho scoperto di avere una malattia, di essere diabetica. È una malattia silenziosa. Condiziona la mia vita, la vita di chi mi sta attorno. Però l'8 sono nata io. Sono otto anni che sono fidanzata con l'uomo che non cambierei per nulla al mondo. Dopo otto anni ci sposiamo.

Quindi ha cambiato il pacco numero 17 con l'8. Purtroppo, nel pacco numero 17 c'erano 50mila euro mentre nel pacco 8 c'erano solo 500 euro. Vanessa ha provato a cambiare il corso della serata con la Regione Fortunata, ma anche lì è andata male. È tornata a casa a mani vuote.