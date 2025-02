Valerio Scanu spiega perché fu diffidato da Anna Oxa: “Credevo fosse uno scherzo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, Valerio Scanu ha svelato di aver ricevuto una diffida da Anna Oxa. Il cantante, ex concorrente di Tale e quale show, aveva imitato proprio l'ex vincitrice del Festival di Sanremo in una delle sue esibizioni. Ed è stato proprio a causa di un fraintendimento che ha ricevuto la diffida: "Credevo fosse uno scherzo, le ho detto di contattare il mio avvocato".

Perché Valerio Scanu è stato diffidato da Anna Oxa

Intervistato da Caterina Balivo, Scanu ha spiegato che la sua imitazione a Tale e quale show gli costò una diffida da parte del suo management: "È successo un paio d'anni dopo, perché Anna Oxa andò ospite ad Amici, una testata giornalistica fece un articolo e utilizzò la mia foto al posto di quella della Oxa", ha spiegato il cantante. Davanti alla reazione attonita dei presenti in studio, Scanu ha proseguito il racconto: "Io che c'entro? Secondo le persone che le stavano attorno io avevo fatto un magheggio, tipo hacker, avevo sfruttato la sua immagine. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi dissi loro di contattare il mio avvocato, alla fine è finita lì".

La stessa cosa è successa anche in un'altra occasione: "Nell'Enciclopedia di Bartoletti, si parlava di tutti i vincitori di Sanremo, io cantai anche Ti lascerò in duetto con Fausto Leali a una puntata di Ballando con le Stelle, misero anche in quella occasione una foto mia al posto di quella della Oxa".

Le parole in difesa di Giorgia

Nel corso della puntata, Valerio Scanu ha anche espresso il suo parere in merito alle recenti dichiarazioni di Mogol su Giorgia, classificatasi al sesto posto a Sanremo 2025 con il brano La cura per me: "Ha detto che offrirebbe un corso gratuito a Giorgia nella sua scuola perché, cito testualmente, Giorgia è fantastica ma canta come si cantava 30 anni fa, usa troppo la voce".

Nel 2025 saper cantare è una colpa. Io lo dico. Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliarlo meglio… se dice una castroneria del genere diventa poco credibile – ha osservato il cantante – Come si fa a dire a Giorgia una cosa così? Canta bene come cantava bene trent'anni fa. Non mi sembra una voce antica. ‘Offro io un corso nella mia scuola', dai su…